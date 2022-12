Cristiano Ronaldo en Dest basisklanten in ‘slechtste elftal van het WK’

Cristiano Ronaldo zal niet met al te beste herinneringen terugkijken op het afgelopen WK. De 37-jarige Portugees werd met zijn land in de kwartfinale uitgeschakeld tegen Marokko (1-0), terwijl hij na de groepsfase niet meer in de basis begon. Ronaldo kwam alleen in het openingsduel met Ghana (3-2 overwinning) uit een strafschop tot scoren, waarna hij in de vier wedstrijden daarna droog bleef staan. Reden genoeg voor de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo om hem een plek te geven in het slechtste elftal van het WK, waarin ook onder meer Sergiño Dest en Lautaro Martínez staan.

"De Portugese spits heeft geen goed WK in Qatar gehad en zijn deelname werd gekenmerkt door controverse", luidt de uitleg van de krant. "Hij arriveerde nadat hij een 'bom' had gelanceerd bij Manchester United, verloor zijn basisplaats als gevolg van het niet respecteren van zijn teamgenoten nadat hij was gewisseld tegen Zuid-Korea en faalde in de kwartfinales tegen Marokko." Vlak voor aankomst bij de Portugese nationale ploeg werd het interview van de toenmalig speler van Manchester United met Piers Morgan wereldkundig gemaakt. Mede daarom werd de inmiddels ontslagen bondscoach Fernando Santos constant gevraagd naar de situatie van de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar. Ronaldo startte in de groepsfase alle wedstrijden, waarin hij tot een doelpunt kwam.

In de achtste finale tegen Zwitserland (6-1) begon CR7 verrassenderwijs op de bank. Ronaldo moest vervolgens toezien hoe concurrent Gonçalo Ramos een hattrick produceerde tegen het Alpenland. In de kwartfinale werd de momenteel transfervrije Ronaldo bij een 1-0 achterstand tegen Marokko vijf minuten na rust ingebracht, maar ook hij kon uitschakeling niet voorkomen. Een andere opvallende naam in de slechtste elf is die van Martínez. De spits van Internazionale werd zondag wereldkampioen met Argentinië, maar el Toro hielp tijdens het toernooi vele kansen om zeep en kwam tot nul treffers gedurende het toernooi. In de finale tegen Frankrijk kreeg Martínez meerdere goede mogelijkheden, waaronder een kopkans aan het einde van de verlenging.

Ook Dest maakt deel uit van het elftal van Mundo Deportivo. De in Almere geboren Amerikaans international werd met zijn land in de achtste finale uitgeschakeld door Nederland (3-1). De uitverkiezing voor Dest is opvallend te noemen, daar de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport na afloop van het toernooi van de VS meldde dat AC Milan, de club die hem dit seizoen huurt van Barcelona, tevreden was over zijn prestaties. Dusdanig zelfs, dat de leiding van Milan inmiddels bereid zou zijn om de koopoptie van ongeveer twintig miljoen euro aanstaande zomer te lichten.

Volledige 'slechtste elf' van Mundo Deportivo en hun beoordelingen:

Édouard Mendy (Senegal, 6,3); Sergiño Dest (VS, 6,5), Kamil Glik (Polen, 6,63), Abdou Diallo (Senegal, 6,47), Bartosz Bereszynski (Polen, 6,42); Mathew Leckie (Australië, 6,28), Hwang In-beom (Zuid-Korea, 6,53), Jackson Irvine (Australië, 6,5), Rubén Vargas (Zwitserland, 6,53); Cristiano Ronaldo (Portugal, 6,46), Lautaro Martínez (Argentinië, 6,35).