Haaland over zijn geheim: ‘Dan moet ik het voor de rest van mijn leven eten'

Dinsdag, 20 december 2022 om 15:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:39

Erling Braut Haaland kan niet wachten op de hervatting van de Premier League. De doelpuntenmachine van Manchester City kwam met Noorwegen niet in actie op het WK in Qatar. Haaland had hierdoor de afgelopen weken de tijd om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

“De onderbreking was heel goed voor me”, zegt Haaland in een interview met Viaplay. “Ik ben volledig opgeladen en klaar om er weer tegenaan te gaan.” De spits kon in zijn eerste half jaar bij Manchester City fenomenale cijfers overleggen. Zo was hij in dertien Premier League-duels al goed voor achttien doelpunten. Vooral in het najaar stond er geen maat op Haaland. Tussen 21 augustus en 8 oktober vond hij het net in zeven opeenvolgende competitiewedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het interview gaat het onder meer over de eetgewoontes van Haaland. In oktober onthulde hij al graag het hart en de lever van koeien te eten. De lasagne van zijn vader, Alfie Haaland, past echter ook in het dieet van de spits. “Het smaakt erg goed, maar ik zal er ook eerlijk over zijn. Ze maakten eens lasagne en die at ik op. De volgende dag maakte ik een hattrick. Tja, wat kun je dan doen? Voor de volgende thuiswedstrijd at ik weer lasagne en opnieuw maakte ik een hattrick. Oké, dan moet ik dus voor de rest van mijn leven lasagne blijven eten. Ik ben blij dat ze het maken voor mij. Ze maken het met liefde. Noem het maar hattrick lasagne”, aldus Haaland.”

Haaland was tegen Crystal Palace, Nottingham Forest en Manchester United goed voor drie opeenvolgende hattricks in thuiswedstrijden. City neemt het donderdag in de League Cup op tegen Liverpool, waarna the Citizens de Premier League op 28 december hervatten met een uitwedstrijd tegen Leeds United.