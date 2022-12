Cillessen ontvluchtte Nederland: ‘Misschien vertel ik er na mijn carrière over’

Dinsdag, 20 december 2022

Jasper Cillessen heeft het afgelopen WK vanuit het buitenland gevolgd. Het ontbreken in de Oranje-selectie kwam zo hard aan bij de doelman van NEC, dat hij besloot het vliegtuig naar Valencia te pakken om de boel te laten bezinken. Inmiddels is dat dusdanig goed gelukt, dat Cillessen weer durft te dromen van een terugkeer bij het Nederlands elftal. "De Nations League-finale zit zeker in mijn achterhoofd."

Tot veler verbazing kozen Louis van Gaal en zijn staf er afgelopen november voor om Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow mee te nemen naar Qatar en Cillessen thuis te laten. Laatstgenoemde was daar zo stuk van, dat hij besloot zijn koffers te pakken. "Ik moest voor mezelf weg uit Nederland", vertelt de 63-voudig Oranje-international aan de Gelderlander. "Zowel sportief als privé was er het nodige gebeurd in mijn leven. Dat moest ik allemaal een plekje geven en de zinnen verzetten. In Valencia heb ik alles kunnen laten bezinken."

Cillessen kreeg het slechte nieuws niet van Van Gaal, maar van keeperstrainer Frans Hoek te horen. Waar eerstgenoemde vlak na de bekendmaking van de selectie toelichtte dat vooral vormgebrek de doorslag had gegeven, laat Cillessen graag in het midden wat Hoek als reden opgaf. "Ik vind dat dat soort gesprekken intern moeten blijven. Misschien vertel ik er na mijn carrière iets over, maar dat vind ik op dit moment niet gepast", aldus de 33-jarige goalie.

De (r)entree van Ronald Koeman, die per 1 januari officieel aan zijn tweede periode als bondscoach begint, kan wellicht uitkomst bieden voor Cillessen. Hij heeft Oranje ondanks zijn ontbreken op afgelopen twee eindtoernooien dan ook nog niet uit zijn hoofd gezet. "Het is aan de nieuwe of oude, hoe je het wilt noemen, bondscoach wat hij met mij van plan is. Ik heb daar met hem nog geen contact over gehad. De Nations League-finale zit zeker in mijn achterhoofd. Met het plannen van mijn vakantie houd ik rekening met Oranje", zo klinkt het.

Complimenten voor Noppert

Ondanks zijn ontbreken juichte Cillessen 'gewoon' voor het Nederlands elftal. Hij onderhield contact met Noppert, die hoge ogen gooide in Qatar. "Ik baalde natuurlijk dat ik er zelf niet bij was in Qatar, maar ik hoopte wel dat Nederland goed presteerde. Dat gunde ik die jongens. Ik heb ze voor het WK succes gewenst en tijdens het toernooi heb ik contact gehouden met onder anderen Noppert. Hij heeft prima gekeept. Het is jammer dat de kwartfinales het eindstation waren, er zat meer in", vindt Cillessen.