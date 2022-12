Heracles haakt op ludieke wijze in op woorden van Hans Kraay junior

Dinsdag, 20 december 2022 om 12:53 • Laatste update: 13:21

Hans Kraay junior kan de rest van het seizoen vanaf de tribune in Almelo de wedstrijden van Heracles Almelo aanschouwen. De analist van ESPN liet zich afgelopen vrijdag na de klinkende 8-1 zege van Heracles op FC Dordrecht lovend uit over het aanvalsspel van de ploeg van John Lammers. "Het maakt niet uit of ze uit of thuis spelen, zij weten gewoon dat hij gaat vallen", doelt Kraay junior op de Almelose aanvalsdrang. "Zij hebben zo ontzettend veel mooi scorend vermogen. Ik zou best een seizoenkaart van Heracles willen hebben."

De woorden van Kraay junior zijn Heracles niet ontgaan. De club uit de Keuken Kampioen Divisie haakt ludiek in op de uitspraken van de analist en heeft meteen twee seizoenkaarten uitgedraaid, zo is te zien in een ludiek filmpje. De club heeft twee kaarten gereserveerd voor de oud-profvoetballer en kan hem op zondag 15 januari in de topper tegen PEC Zwolle voor het eerst verwelkomen. De kans lijkt echter niet groot dat Kraay veelvuldig te zien gaat zijn in Almelo, daar hij de vaste analist is tijdens het schakelprogramma van ESPN op de vrijdagavond.