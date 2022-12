Deze talentvolle spitsen hebben het in zich om Memphis op te volgen bij Oranje

Dinsdag, 20 december 2022 om 14:40 • Laatste update: 15:50

Nu het WK in Qatar is afgelopen en Argentinië met de wereldbeker aan de haal is gegaan, is het voorzichtig tijd om de balans op te maken. Voetbalzone kijkt daarbij met bijzondere interesse naar Oranje en de spitspositie in het bijzonder. Met de dertigjarige Wout Weghorst, de twee jaar oudere Luuk de Jong en een tegenvallende Memphis Depay is het spitsengilde van Oranje toe aan wat vernieuwing. Ronald Koeman zal wellicht teruggaan naar een 4-3-3-formatie met één centrumspits, maar wie moet die positie invullen de komende jaren? Welke jonge talenten kunnen we verwachten?

Door Bart D'Hanis

Alle hoop was dit WK op hem gevestigd, maar Memphis kreeg het niet voor elkaar om het Nederlands elftal bij de hand te nemen in Qatar. De aanvaller van Barcelona begon niet geheel fit aan het mondiale eindtoernooi en wist slechts één keer te scoren. Cody Gakpo (drie treffers) en Wout Weghorst (twee treffers) deden dat aanzienlijk beter. Laatstgenoemde had daar bovendien bijzonder weinig speelminuten voor nodig. Het is echter niet heel waarschijnlijk dat Weghorst in 2026 de onomstreden spits van Oranje is als het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten wordt gehouden.

Mocht Koeman teruggrijpen op de meest gangbare 4-3-3-formatie, dan is het van belang dat hij de beschikking heeft over een echte doelpuntenmaker. Een killer. Met Weghorst, Vincent Janssen en Luuk de Jong had bondscoach Louis van Gaal in Qatar een aantal typische spitsen in de gelederen, maar op heel veel speeltijd hoefden zij vanwege het 5-3-2-systeem niet te rekenen. Hoe staat het met de Nederlandse spitsen en wie zou over vier jaar de spitspositie van het Nederlands elftal kunnen invullen? Voetbalzone zet enkele namen op een rijtje.

Brian Brobbey mocht al eens ruiken aan het Nederlands elftal.

Brian Brobbey

Brobbey is een van de bekendste namen in deze lijst. De pas twintigjarige spits van Ajax scoorde dit seizoen al acht keer in de Eredivisie. Ook zat hij al een keer bij de selectie van Oranje en heeft de geboren Amsterdammer al ervaring opgedaan in de Bundesliga, waar hij uitkwam voor RB Leipzig. Voor een speler van twintig is ook de prijzenkast van Brobbey aardig gevuld. Hij werd tot dusver twee keer kampioen in Nederland, won één keer de TOTO KNVB Beker en tweemaal het EK Onder 17. Ook werd Brobbey al drie keer verkozen tot Talent van de Maand in de Eredivisie. Brobbey staat bekend als een fysiek sterke spits, die goed als aanspeelpunt kan fungeren, maar ook pijlsnel is en een neusje voor de goal heeft.

Julian Rijkhoff

Rijkhoff vertrok op zestienjarige leeftijd naar Duitsland om een avontuur aan te gaan bij Borussia Dortmund. De inmiddels zeventienjarige spits weet veel indruk te maken bij die Borussen en was dit seizoen in elf wedstrijden in de Onder-19 Bundesliga West al tien keer trefzeker. Ook gaf hij één assist en was de in Purmerend geboren spits al drie keer trefzeker in de UEFA Youth League. Tijdens de WK-break speelde Rijkhoff een oefenwedstrijd met de hoofdmacht. Tegen Lion City Sailors, de nummer twee van Singapore, tekende hij voor de zesde treffer (7-2 winst). Rijkhoff is een echte goaltjesdief. Hij weet zich goed te positioneren voor het doel en is daarnaast nagenoeg tweebenig. Een echte afmaker dus. Het volgende eindtoernooi komt wellicht nog te vroeg, maar Koeman zal de ontwikkeling van Rijkhoff zeker in de gaten houden.

Joshua Zirkzee

Zirkzee komt tegenwoordig uit voor het Italiaanse Bologna. Hij werd op jonge leeftijd bij Feyenoord weggekaapt door Bayern München, dat hem vervolgens uitleende aan RSC Anderlecht. De 21-jarige centrumspits maakte in België genoeg indruk om gekocht te worden door de Serie A-club. De Schiedamse spits scoorde dit seizoen één keer en gaf één assist in zes wedstrijden. Ook speelt Zirkzee voor Jong Oranje, waar hij in veertien wedstrijden goed was voor zeven treffers. Zirkzee is met zijn 1,93 een boomlange, maar toch atletische spits. Ook hij is tweebenig en heeft een uitstekende techniek. Sebastian Hoeness, trainer van Zirkzee bij het tweede elftal van Bayern, roemde zijn voormalig pupil om zijn klasse in één-op-één-situaties.

Joshua Zirkzee weet hoe het is om in het Oranje te spelen.

Jason van Duiven

Misschien wel de minst bekende naam in deze lijst. Jason van Duiven is pas zeventien jaar oud, maar laat zich steeds nadrukkelijker zien in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen was hij in vijftien wedstrijden goed voor drie goals en één assist. Van Duiven was ook voor Nederland Onder 17 belangrijk op het EK dit jaar. Mede door zijn drie doelpunten in vijf wedstrijden werd Nederland knap tweede. Hij werd tevens topscorer voor PSV in de Onder 15-competitie en in de Onder 17-competitie. Van Duiven is een snelle, behendige rechtsbenige spits, die voor iemand van zijn lengte - 1 meter 75 - goed kan koppen. De Eindhovenaren braken onlangs het contract van de Almeloër open en legden hem vast tot medio 2025. Met deze contractverlenging lijkt PSV de spits voor de toekomst gevonden te hebben. Tijdens het WK van 2026 is Van Duiven 21. Als hij zich op deze manier doorontwikkelt, maakt hij zeker kans op een uitverkiezing.

Sontje Hansen

De in Hoorn geboren Sontje Hansen gold lang als de toekomstige spits van Ajax. De aanvaller kwakkelde de afgelopen tijd echter met blessures, mentale problemen en zijn moeder werd ernstig ziek. Ook nam Ajax hem deze maand niet mee op trainingskamp naar Marbella, om zo de druk op te voeren om een nieuw contract te ondertekenen. Dat heeft Hansen vooralsnog niet gedaan, waardoor hij onderweg lijkt naar de uitgang bij Ajax. Vitesse lijkt de meeste interesse te hebben om hem over te nemen. In de Keuken Kampioen Divisie was de spits dit seizoen goed voor vier doelpunten en drie assists in veertien wedstrijden. Hansen kan zowel in de spits als op de flanken uit de voeten. Zelf gaf hij aan dat hij het liefst vanuit de spits fungeert, omdat zijn rendement dan hoger ligt. De Ajacied is een echte meevoetballer die ook al spits heel goed het spel kan maken. Daarnaast is hij razendsnel en kan hij gemakkelijk een verdediger passeren.

Cody Gakpo

Cody Gakpo heeft al aardig wat interlandervaring. De PSV'er is van nature een linksbuiten, maar kan ook als spits uit de voeten. Zo speelde hij het afgelopen WK in Qatar regelmatig als spits en scoorde hij drie goals voor Oranje. Niet alleen bij het Nederlands elftal weet Gakpo het net te vinden. Ook in de Eredivisie staat de teller inmiddels op negen doelpunten in veertien wedstrijden. Daarnaast gaf hij dit seizoen twaalf assits, waardoor hij in de belangstelling staat van onder meer Manchester United, Real Madrid en Newcastle United. Gakpo doet een beetje denken aan Thierry Henry: hij is een linksvoor die ook als spits uit de voeten kan, hij is lang, hij is behendig en hij kan zowel scoren als assists geven.

Cody Gakpo bewees dit WK al zijn waarde voor Oranje.

Donyell Malen

Donyell Malen leek lange tijd voorbestemd om een vaste basisspeler te worden van Oranje, maar wist het nog niet zover te schoppen. Malen is sinds vorig jaar zomer speler van Borussia Dortmund. De spits, die ook als buitenspeler kan fungeren, werd door Van Gaal niet meegenomen naar Qatar. Hij behoorde wel tot de voorselectie. De 23-jarige aanvaller kwakkelde afgelopen seizoenen met blessures zet mede daardoor dit seizoen nog geen geweldige cijfers neer. Vorig seizoen was hij vijf keer trefzeker in de Bundesliga in 27 wedstrijden. Malen is een snelle spits, die met gemak een man kan passeren en tevens het spel kan maken. Onder Koeman speelde hij eerder al geregeld in het Nederlands elftal, dus de kans is groot dat hij de volgende keer weer tot het keurkorps behoort.

Thijs Dallinga

De laatste naam uit deze lijst komt uit Groningen. Dallinga speelde nog nooit een Eredivisiewedstrijd, maar wist wel furore te maken in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Excelsior, dat hem overnam van FC Groningen, scoorde hij in een seizoen liefst 32 keer en gaf hij acht assists in 37 wedstrijden. Hij speelde tevens een belangrijke rol bij de promotie van Excelsior naar de Eredivisie door vier keer te scoren in zes wedstrijden in de nacompetitie. Dankzij zijn ongekende moyenne verdiende de spits afgelopen zomer een transfer naar de Franse middenmoter Toulouse FC. In Frankrijk scoorde de 22-jarige spits dit seizoen drie goals en gaf hij één assist. Ook speelde hij duels voor Oranje Onder 21 en Oranje Onder 19. Ajax-scout en voormalig prof Erik Tammer zegt over Dallinga dat hij hem doet denken aan een jonge Luis Suárez: hij is superslim en weet altijd op het juiste moment op de juiste plek voor de goal te zijn.