Elftal van de Week: onvergetelijke avond voor Armenteros en Hansson

Dinsdag, 20 december 2022 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:10

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. In de afgelopen week werd de zeventiende speelronde afgewerkt, maar wegens drie afgelastingen waren er slechts zeven duels. Heracles Almelo zorgde met een spectaculaire achtklapper echter wel voor genoeg goals, waardoor vijf spelers een plek in het Elftal van de Week hebben verdiend. Helmond Sport heeft met vier spelers ook een groot aandeel deze speelronde.

Hoewel Wouter van der Steen een nederlaag niet wist te voorkomen namens FC Den Bosch, heeft hij zich wel in het Elftal van de Week gekeept. De 32-jarige doelman verrichtte uit bij Helmond (1-0 nederlaag) maar liefst zes reddingen. Helmond-vleugelverdedigers Bram van Vlerken en Bryan van Hove hebben ook een plaatsje in het elftal bemachtigd, terwijl Willem II-verdediger Erik Schouten na de knappe 0-3 zege uit bij De Graafschap centraal achterin plaatsneemt.

Uitgelicht:

Samuel Armenteros maakte afgelopen vrijdag zijn eerste hattrick op de Nederlandse velden en vijzelde zijn seizoenstotaal daarmee op tot tien tien doelpunten., terwijl ploeggenoot Emil Hansson ook een knappe prestatie wist te noteren. De Zweedse linksbuiten was tegen Dordrecht (8-1 winst) goed voor drie doelpunten en twee assists. Hansson is daarmee de eerste speler die naast een hattrick ook twee assists noteert in de Keuken Kampioen Divisie sinds Elton Kabangu (FC Eindhoven) in 2019. Met dertien goals en acht assists is de Heraclied naast topscorer ook de meest waardevolle speler in de Eerste Divisie.

Elftal van de Week: Van der Steen (FC Den Bosch); Van Vlerken (Helmond Sport), Schouten (Willem II), Hoogma (Heracles Almelo), Van Hove (Helmond Sport); Lieftink (Helmond Sport), Bruns (Heracles Almelo), Van Ooijen (Helmond Sport); Laursen (Heracles Almelo), Armenteros (Heracles Almelo), Hansson (Heracles Almelo).