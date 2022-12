Lionel Messi kroont zich tot Koning Instagram met meest gelikete post óóit

Dinsdag, 20 december 2022 om 10:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:01

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Lionel Messi is sinds dinsdag recordhouder van de meest gelikete post ooit op Instagram. Het bericht dat de 35-jarige steraanvaller plaatste na het behalen van de WK-titel haalde met ruim 56 miljoen likes het voormalige record in, dat op naam stond van het zogeheten 'Instagram-ei'. Laatstgenoemde betrof een foto van een ei op het account @world_record_egg die in januari 2019 geplaatst werd om influencer Kylie Jenner van de eerste plek te verdrijven.