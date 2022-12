FIFA maakt tien mooiste doelpunten van het WK bekend: één Oranje-treffer

Dinsdag, 20 december 2022 om 09:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:01

Het doelpunt van Cody Gakpo tegen Ecuador is door de FIFA genomineerd om uitgeroepen te worden tot Doelpunt van het WK. De aanvaller van PSV schoot in het tweede groepsduel met links raak in de korte hoek op aangeven van Davy Klaassen. In totaal heeft de wereldvoetbalbond tien doelpunten genomineerd. Mensen hebben tot uiterlijk donderdagavond de tijd om hun stem uit te brengen.

De treffer van Gakpo wordt door de FIFA omschreven als een left-footed rocket. De buitenspeler brak al na zes minuten de ban voor het Nederlands elftal, in een duel dat zou eindigen in een 1-1 gelijkspel. Ook de openingstreffer van Memphis Depay in de achtste finale tegen de Verenigde Staten was van grote schoonheid, maar hoeft niet te rekenen op waardering bij de FIFA. De aanvaller van Barcelona was het eindstation van een prachtige aanval over meerdere schijven.

Andere genomineerde doelpunten zijn onder meer de treffer van Kylian Mbappé tegen Polen en de halve omhaal van Richarlison tegen Servië. Laatstgenoemde is sowieso goed vertegenwoordigd in de verkiezing, daar zijn treffer tegen Zuid-Korea ook kans maakt om verkozen te worden. In totaal is Brazilië drie keer terug te vinden op de lijst. Ook de combinatiegoal van Neymar in de kwartfinale tegen Kroatië is genomineerd.

Stemmen op jouw favoriete doelpunt kan hier.