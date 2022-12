Sébastien Haller staat voor spoedige terugkeer op het trainingsveld

Dinsdag, 20 december 2022 om 09:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:11

Prachtig nieuws uit Duitsland. BILD meldt dat de revalidatie van Sébastien Haller voorspoedig verloopt en dat de 28-jarige spits mogelijk in januari al terugkeert op het trainingsveld. Er ligt bij Borussia Dortmund een plan op tafel om hem langzaam maar zeker weer speelklaar te maken na zijn gevecht tegen teelbalkanker.

Het Duitse dagblad schrijft dat Haller goed uit zijn laatste operatie is gekomen, die van enkele weken geleden dateert. Zo goed zelfs, dat de medici bij Dortmund inmiddels een rentree van Haller op het veld hebben besproken met de technische staf. Het plan is om Haller in januari vooral aan zijn fitheid te laten werken en hem in een later stadium weer met de bal te laten trainen. Wanneer de Ivoriaan beoogd wordt volledig speelklaar te zijn, blijft onduidelijk.

Haller, die afgelopen zomer voor 31 miljoen euro overkwam van Ajax, moet zijn debuut nog maken voor die Borussen. Vlak na zijn overstap, op het trainingskamp in Zwitserland, werd er een kwaadaardige tumor in zijn teelballen ontdekt. Hallers revalidatietraject ging direct van start, en nu lijkt er circa vier maanden na de diagnose licht aan het eind van de tunnel. Dortmund sprak begin oktober in de persoon van directeur Hans-Joachim Watzke al zijn hoop uit op een terugkeer van Haller begin 2023. Toen de voormalig Ajacied half november echter andermaal onder het mes moest, leek dat onwaarschijnlijk.

Nu Hallers lichaam goed heeft gereageerd op de laatste operatie, lijkt het moment eindelijk daar. De vijftienvoudig Ivoriaans international behaalde afgelopen september nog de dertiende plaats in de Ballon d'Or-verkiezing vanwege zijn indrukwekkende prestaties bij Ajax. In 43 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club was de spits liefst 34 keer trefzeker. Haller baarde vorig seizoen onder meer opzien door liefst negen keer te scoren in de vijf eerste Champions League-duels.