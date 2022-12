Argentijnse spelers ontsnappen aan drama bij huldiging met spelersbus

Dinsdag, 20 december 2022 om 09:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:58

De spelers van Argentinië zijn dinsdag ontsnapt aan een drama, toen zij in de hoofdstad Buenos Aires werden gehuldigd vanwege de wereldbekerwinst. Op beelden van ESPN Argentina is te zien dat een vijftal spelers, onder wie Lionel Messi, zich op de achterkant van de bus begeven, als zij plots worden gegrepen door een elektriciteitskabel. Het lukt de spelers ternauwernood om te bukken. Iedereen bleef ongedeerd.

De selectie van Argentinië is in de nacht van maandag op dinsdag teruggekeerd in Argentinië om zich te laten huldigen. Ondanks het tijdstip - de spelers arriveerden rond 04.00 uur in de nacht - stroomden de straten van de hoofdstad Buenos Aires al snel vol. Messi en bondscoach Lionel Scaloni stapten als eerste uit het vliegtuig om de wereldbeker te tonen. Met een bus is de selectie vervolgens naar het Obelisk-monument getrokken.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina. Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

Helemaal zonder gevaar verliep die tocht niet, daar een aantal spelers bijna werd gegrepen door een elektriciteitskabel. ESPN Argentina heeft beelden gedeeld waarop te zien is dat Messi, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi en Leandro Paredes zich aan de achterkant bovenop de bus gegeven, als zij plots worden verrast door een elektriciteitskabel. Het lukt Paredes nog net om de kabels te ontwijken. De schrik is vervolgens enorm, onder meer bij de spelers die iets lager in de bus staan.

Argentijnen kunnen dinsdag massaal de straten op om de wereldbekerwinst van hun land te vieren. De Argentijnse overheid heeft een nationale feestdag in het leven geroepen om iedereen mee te kunnen laten genieten. Het elftal van Scaloni zal later op de dag officieel gehuldigd worden in de hoofdstad, als het aankomt bij het Obelisk-monument. Duizenden mensen hebben zich daar al verzameld. Verwacht wordt dat honderdduizenden mensen de huldiging uiteindelijk zullen bijwonen.