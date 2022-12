Van Nistelrooij vreest: ‘Ga er alles aan doen om het nog een halfjaar te rekken’

Dinsdag, 20 december 2022 om 09:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:10

Ruud van Nistelrooij houdt rekening met een winters vertrek van Cody Gakpo. De hoofdtrainer van PSV zag zijn sterspeler een sterke indruk maken afgelopen WK en denkt daarom dat er alleen maar meer gegadigden zijn gekomen om hem zo snel mogelijk binnen te halen. Van Nistelrooij gaat er echter alles aan doen om Gakpo's vertrek in ieder geval tot de zomer te rekken, zo zegt hij in gesprek met de NOS.

Gakpo was in alle drie de groepsduels van Oranje trefzeker, waarmee hij alle ogen in de voetbalwereld op zich gericht kreeg. Zo ook die van zijn hoofdtrainer. "Hij viel op en deed er niet één schepje bovenop, maar drie. Dat is duidelijk. Als je je op dat toneel zo weet te presenteren, dan trekt hij nog meer aandacht dan dat hij al deed", betoogt Van Nistelrooij vanuit Marbella, waar hij momenteel met zijn selectie op trainingskamp is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De oud-spits beseft zich dat Gakpo's WK-prestaties waarschijnlijk betekenen dat er een stormloop op hem komt aankomende transferwindow. Zo wordt het Manchester United van Erik ten Hag al genoemd als mogelijke vervolgbestemming, terwijl PSV-icoon René van de Kerkhof beweert dat Real Madrid nadrukkelijke interesse heeft. "Ik ga er alles aan doen om het nog een halfjaar te rekken", zegt Van Nistelrooij erover. "Dat hebben we deze zomer al gedaan door hem te behouden. Dat zal nu nog moeilijker worden. Als er bedragen en clubs komen waarop de speler ook geen nee meer kan zeggen voor zijn gevoel... dan kom je in een situatie waar dat wel kan gebeuren. Daar houden we rekening mee."

Mocht het komende januari tot een vertrek van Gakpo komen, heeft PSV al een schaduwlijstje klaarliggen. Daarop prijkt ook de naam van Jesper Karlsson, voor wie AZ echter liefst twintig miljoen euro wil zien. Dat lijkt PSV te gortig te zijn, zelfs bij een eventuele recordsom voor Gakpo. PSV wilde afgelopen zomer al minimaal vijftig miljoen euro voor zijn oogappeltje zien en mikt na het WK op een minstens even hoog bedrag. Van Nistelrooij vreest overigens niet dat Xavi Simons, die ook een uitstekende eerste seizoenshelft doormaakte, deze winter al vertrekt.