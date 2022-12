Politiebond bezorgd: wedstrijden in de Eredivisie moeten zonder publiek

Dinsdag, 20 december 2022 om 08:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:15

Om ervoor te zorgen dat er meer politie in de wijken is, moeten wedstrijden in de Eredivisie zonder publiek worden gespeeld. Die oproep doet voorzitter Wim Groeneweg van politiebond ACP. Aanleiding is een analyse van de Veiligheidsmonitor 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die aangeeft dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt de politie zelden of nooit te zien in hun buurt.

"De capaciteit van de politie is gebrekkig en dat is zorgelijk”, concludeert Groeneweg in gesprek met De Telegraaf. "We moeten prioriteiten stellen. Als we keuzes maken die opnieuw geen pijn doen, dan maken we geen keuzes. Eén daarvan is dat er minder politie-inzet moet komen bij evenementen. Na de winterstop begint het voetbal weer in de Eredivisie. Om te zorgen dat er meer politie op straat is, zouden er geen bezoekers meer bij voetbalwedstrijden moeten zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De enquête die naar aanleiding van de Veiligheidsmonitor in maart is uitgestuurd, is zo'n 173.000 keer ingevuld door vijftienjarigen en ouder. 41 procent van hen zegt de politie zelden in hun buurt te zien, dertien procent geeft zelfs aan nooit een agent tegen te komen op straat. Groeneweg stelt dat de agenten die dienst doen als mobiele eenheid, ook op andere plekken van waarde kunnen zijn. "De extra inzet van de ME bij bijvoorbeeld de WK-rellen onttrekt een deel van de reguliere capaciteit op straat. Het zijn wel de wijkagenten en rechercheurs die ook ME’ers zijn.”

Volgens de politie is de inzet rondom voetbalwedstrijden in de Eredivisie de afgelopen jaren veel minder geworden. "Voetbalclubs nemen meer voor hun rekening. De politie is er alleen buiten het stadion." Woordvoerder Hessel Koster van de Nationale Politie erkent wel slimmere keuzes te moeten maken de komende tijd om de inzet van agenten te stroomlijnen. „Dat betekent ook dat wij nee moeten zeggen tegen bepaalde evenementen, omdat ander politiewerk voorgaat”, aldus Koster.

Koster stelt dat er 'nog geen concrete voorbeelden op tafel liggen van voetbalwedstrijden zonde publiek'. "Zowel landelijk als lokaal wordt al gekeken naar de voetbalkalender als het gaat om de capaciteit van de politie." In totaal zegt twee op de tien Nederlanders ontevreden te zijn over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt. De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit en wordt door het CBS uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie.