‘Jürgen Locadia vertrekt halsoverkop uit Iran en keert terug in Nederland’

Dinsdag, 20 december 2022 om 07:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:12

Iraanse media melden dat Jürgen Locadia op het punt staat om te vertrekken bij Persepolis. De spits wil naar verluidt terug naar Nederland vanwege persoonlijke omstandigheden en zou zelfs al onderweg zijn. Het is niet bekend wat de exacte reden is achter het aanstaande vertrek van Locadia. Zowel ziekte bij zijn vrouw als de veiligheidstoestand in Iran worden aangehaald als redenen. Rik Elfrink heeft namens het Eindhovens Dagblad contact proberen te zoeken met de aanvaller, maar heeft hem niet te pakken gekregen.

De laatste jaren bevindt de carrière van Locadia zich niet in zijn hoogtijdagen. De aanvaller maakte in het verleden furore bij PSV, maar kwam via Brighton & Hove Albion, TSG Hoffenheim, FC Cincinnati en VfL Bochum op een dood spoor terecht. In augustus tekende hij een eenjarig contract bij het Iraanse Persepolis, dat uitkomt in de hoogste divisie. Locadia maakte in zijn eerste maanden zes goals voor de huidige koploper, maar zou niet verder willen.

Wat de exacte reden is achter de vertrekwens is niet bekend. Locadia zou vanwege privé-omstandigheden terug willen keren in Nederland. Iran International meldt dat de Nederlander vanwege 'veiligheidsredenen' is vertrokken uit Iran. Uren na zijn plotselinge vertrek werd verkondigd dat hij het land niet verliet vanwege de ziekte van zijn vrouw, zoals eerder gemeld, maar vanwege 'andere redenen'. Andere bronnen melden dat Locadia bezorgd was na een waarschuwing van de Nederlandse regering om niet in Iran te blijven.

Iran International schrijft dat Locadia's communicatie met zijn familie ernstig bemoeilijkt werd vanwege de slechte toestand van het communicatienetwerk in Iran. Volgens persbureau Tasnim heeft Locadia de clubleiding verteld dat hij moest vertrekken vanwege familieproblemen en de ziekte van zijn vrouw. Toen die boodschap op weerstand kon rekenen, besloot hij snel zijn koffers te pakken om huiswaarts te keren. Persepolis staat aan de vooravond van een belangrijke derby in Teheran.

Clubvertegenwoordigers van Persepolis hebben verklaard dat de vrouw van Locadia niet ziek is en dat er waarschijnlijk andere redenen zijn waarvan ze niet op de hoogte zijn. Sinds het begin van de landelijke protesten in Iran, zo'n drie maanden geleden, hebben ook andere Europese landen als Duitsland, Frankrijk en België hun inwoners opgeroepen om te vertrekken uit het Aziatische land. Afgelopen zomer kon Locadia rekenen op interesse van NEC. De Nijmegenaren waren bereid om ver te gaan, maar zagen de spits voor een buitenlands avontuur kiezen.