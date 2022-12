Perez: ‘Dat is toch een prima spits bij zijn club? Hij kan er helemaal niks van’

Dinsdag, 20 december 2022 om 07:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:13

Kenneth Perez is zondag tijdens de WK-finale niet onder de indruk geraakt van Lautaro Martínez. De spits van Internazionale kwam tegen Frankrijk in de verlenging binnen de lijnen voor Julian Álvarez, maar maakte een uiterst ongelukkige indruk. Martínez kreeg tal van mogelijkheden om Argentinië in een eerder stadium in veilige haven te schieten, maar faalde opzichtig. Volgens Vincent Schildkamp had Martínez zichzelf in twintig minuten tot topscorer van het WK kunnen kronen.

Martínez had niet een heel groot aandeel in de wereldbekerwinst van de Argentijnen. De centrumspits begon tegen Saudi-Arabië (2-1 verlies) en Mexico (2-0 winst) nog wel in de basis, maar verhuisde vervolgens naar de reservebank. Tegen Polen, Australië, Nederland en Frankrijk moest hij het doen met invalbeurten. In de halve finale tegen Kroatië bleef hij zelfs negentig minuten op de bank. "In de finale had hij gewoon zes doelpunten kunnen maken", stelt Schildkamp bij WK Praat. "Hij had topscorer van het toernooi moeten zijn. Bij die 3-2 van Messi in de verlenging deed hij eigenlijk ook alles verkeerd."

Messi doet het: 3-2! Na een goede aanval en een schot van Martínez tikt Messi de bal binnen. Kijk live mee: https://t.co/CsjKhJBKeT.#wk2022 #argfra pic.twitter.com/G5RHu0FWM8 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 18, 2022

Martínez kreeg bij het bewuste moment de bal aangespeeld van Enzo Fernández, maar stuitte in de korte hoek op Hugo Lloris. Messi benutte de rebound wel. Ook Perez heeft zich verbaasd over Martínez. "Maar even serieus, dat is toch een prima spits bij Internazionale?", vraagt de Deen zich hardop af. "Die kan er toch he-le-maal niks van? Die is zó slecht. Ook qua snelheid, hij komt maar niet weg. Hij had wel de beslissende penalty tegen Nederland, dat was mooi voor hem. Maar ik denk dat aanvallers die met Messi trainen of spelen een totaal verkeerd zelfbeeld krijgen: tering, wat ben ik slecht. Wat ben ík slecht. Dat je het helemaal niet meer leuk vindt."

Julian Álvarez kan wel op lovende woorden rekenen van Perez. De aanvaller werd in januari door Manchester City overgenomen van River Plate en speelde een uitstekend WK. Perez is benieuwd hoe de aanstaande transferwindow in januari gaat verlopen. "Clubs moeten wel eerst kijken hoe een land heeft gespeeld en hoe ze zelf spelen. Het zou gek zijn als je altijd de bal hebt en een speler gaat kopen die alleen maar verdedigt." Vincent Schildkamp zinspeelt op drie 'impulsaankopen' op 1 januari. "Noppert naar Ajax, Amrabat naar Barcelona, die jonge middenvelder van Marokko (Azzedine Ounahi, red.). Er moeten meteen op 1 januari drie van dat soort transfers komen", aldus de commentator cynisch.