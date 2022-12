‘Genee, Van der Gijp en Derksen maken zich op voor terecht miljoenensalaris’

Maandag, 19 december 2022 om 23:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:41

Het succes van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen lijkt niet op te kunnen. De televisiesterren van SBS 6 hadden met hun WK-programma De Oranjewinter opnieuw een enorme hit te pakken. Tina Nijkamp, voormalig zenderbaas van SBS 6, denkt dat Genee, Van der Gijp en Derksen er bij nieuwe salarisonderhandelingen gigantisch op vooruit zullen gaan.

De Oranjewinter sloot zondag in stijl af met 870.000 kijkers (twintig procent marktaandeel). Een aantal afleveringen haalde zelfs meer dan een miljoen kijkers. Briljante scores voor SBS 6, dat volgens Nijkamp totaal afhankelijk is geworden van het trio. “Wat een hit en wat een geluk voor SBS 6 dat ze deze mannen in 2018 hebben binnengehaald", zegt de televisiekenner op haar Instagram-account, waar ze de tv-wereld en vooral de kijkcijfers dagelijks beschouwt.

“Vandaag Inside (het dagelijkse programma van Genee, Van der Gijp en Derksen buiten het WK om, red.) is het enige nieuwe programma van SBS 6 wat dit jaar echt goed is gelukt is en door de enorme hoeveelheid aan uitzendingen echt zo enorm belangrijk is geworden”, concludeert Nijkamp. Het succesvolle drietal verlengde in de zomer van 2021 zijn contract tot medio 2024 en ligt dus nog een tijdje vast. Het zal daarna vooral afhangen van de wensen van Derksen, die inmiddels 73 is, of de show ook daarna verdergaat.

Derksen gaf eerder tegenover RTL Boulevard aan dat zijn salaris 'ruim boven een half miljoen euro' per jaar ligt. Volgens Nijkamp is dat relatief gezien een schijntje voor Talpa. "SBS 6 verdient er superveel geld aan." Het programma is voor televisiebegrippen goedkoop, weet Nijkamp. "En het scoort altijd. Deze mannen zouden zeker een miljoenensalaris kunnen verdienen. De return on investment van dit programma is namelijk onwaarschijnlijk hoog."