‘Ten Hag wil spotgoedkope WK-revelatie als vervanger van Cristiano Ronaldo’

Maandag, 19 december 2022 om 23:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:13

Manchester United denkt aan het binnenhalen van Marcus Thuram, zo meldt Sport Bild. Erik ten Hag mag tijdens de winterse transferperiode geen prijzige aankopen doen en laat juist daarom zijn oog vallen op de 25-jarige spits van Borussia Mönchengladbach, die met goede invalbeurten bij Frankrijk opviel op het WK in Qatar.

Thuram loopt aan het eind van het seizoen uit zijn contract in Duitsland en mag daarom in januari vertrekken. Gladbach verlangt naar verluidt slechts tien miljoen euro voor de aanvaller, die in 2019 voor een miljoen euro minder overkwam van Guingamp. Ook Newcastle United heeft interesse en is vanwege zijn kapitaalkracht een geduchte concurrent. Thuram, de zoon van voormalig Barcelona-verdediger Lilian en broer van Khéphrén (OGC Nice), staat op 41 goals en 26 assists in 119 optredens voor Gladbach.

Thuram kwam lange tijd niet voor in de plannen van Didier Deschamps, maar de bondscoach riep de 1,92 meter lange aanvaller verrassend op voor het WK. Daar fungeerde Thuram liefst vijf keer als invaller van Olivier Giroud. Die herhaaldelijk gebruikte wissel volgde in de finale tegen Argentinië (3-3, 4-2 verlies na penalty's) al in de 41ste minuut. Thuram was als aangever betrokken bij de schitterende 2-2 van Kylian Mbappé en gaf ook in de achtste finale tegen Polen (3-1 winst) een assist op de sterspeler. Thuram staat nu op negen interlands (nul goals).

Manchester United wil Thuram als vervanger van Cristiano Ronaldo, wiens contract na een vernietigend interview met Piers Morgan werd ontbonden. Eerstgenoemde speelt het liefst centraal in de aanval, maar kan ook als linksbuiten uit de voeten. United zoekt ondertussen naarstig naar een oplossing voor Aaron Wan-Bissaka, die onder Ten Hag compleet uit beeld raakte. De rechtsback moet vertrekken en staat in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers, West Ham United en Crystal Palace, weet Fabrizio Romano. Ten Hag wil juist door met zijn directe concurrent Diogo Dalot, die een aanbieding krijgt om zijn aflopende contract te verlengen.