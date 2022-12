Mario Götze herovert Argentijnse harten met uitbundig filmpje tijdens finale

Maandag, 19 december 2022 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

Mario Götze lijkt dolblij dat Argentinië het nationale trauma van 2014 achter zich kan laten. De Duitse middenvelder, maker van het fameuze winnende doelpunt in de WK-finale acht jaar geleden (1-0 in verlenging), gaat het internet over met een opzienbarend filmpje van zichzelf. De ex-PSV'er, nu uitkomend voor Eintracht Frankfurt, viert de recente wereldtitel van Argentinië in Qatar daarin zeer uitbundig met zijn dochtertje.

