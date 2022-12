WK Praat ziet ‘slechtste speler van het WK’: ‘Gekste speler van laatste 30 jaar’

Maandag, 19 december 2022 om 21:46 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:15

Ousmane Dembélé heeft geen goede indruk gemaakt op de analisten van WK Praat bij ESPN. De 25-jarige vleugelspeler van Barcelona kwam in de eerste helft van de WK-finale in aanvallend opzicht nauwelijks in het stuk voor en veroorzaakte tot overmaat van ramp ook nog een strafschop. De Fransman werd samen met Olivier Giroud kort voor rust gewisseld. “Dat is de aller gekste voetballer die er de laatste dertig jaar heeft rondgelopen”, is Vincent Schildkamp stellig.

Het optreden van Dembélé in de finale tegen Argentinië (3-3, 4-2 verlies na strafschoppen) zorgde ook bij de Franse pers voor fikse kritiek. Zo beoordeelde RMC hem met een 2, terwijl L’Equipe hem niet eens een cijfer gaf. “Zijn veertig minuten waren een cijfer onwaardig”, zo schreef de krant in het rapport. Het spel van de vleugenaanvaller werd ook besproken bij ESPN. “Of dit de slechtste prestatie in een WK-finale ooit was? Dit was de slechtste speler van het hele toernooi”, zegt Schildkamp. “Terwijl hij zo veel kwaliteiten heeft. Dat is de aller gekste voetballer die er de laatste dertig jaar heeft rondgelopen.”

Kenneth Perez is het daarmee eens. “Het niveau ligt bij hem altijd tussen de vierde klasse en de absolute wereldtop.” De Deen heeft wel ontzettend genoten van de finale, die de boeken in zal gaan als een van de meest spectaculaire ooit. “Ik kreeg zondagmiddag medelijden met mensen die voor het eerst naar een voetbalwedstrijd keken. Vanaf hier gaat het namelijk alleen maar bergafwaarts. Die mensen hebben zich ontzettend vermaakt en dachten: wat een spektakel. We weten alleen allemaal: dit is niet de norm.”

Frankrijk kwam er in de eerste helft totaal niet aan te pas. Een schot van Kylian Mbappé in de zeventigste minuut was pas de eerste poging van les Bleus in de wedstrijd. Perez heeft genoten van de dominantie van Argentinië. “Dat was indrukwekkend. Frankrijk kwam in de Nations League tegen België, waarin ze eveneens 2-0 achter stonden, ook terug en dat was bijna net zo knap als wat Argentinië in de eerste helft liet zien. Hoe Mbappé die 2-2 in één keer afmaakt... De finale was beslist als Mbappé die kans in de slotfase van Randal Kolo Muani kreeg”, is de analist van mening. “Hij doet namelijk niet zijn ogen dicht en schiet dan maar gewoon. Nee, hij kijkt en plaatst die bal. Zo dicht bij elkaar ligt het allemaal, ondanks dat Argentinië zeker de eerste 45 minuten heer en meester was.”