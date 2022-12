Vernietigende woorden van Maradona over bondscoach komen bovendrijven

Maandag, 19 december 2022 om 21:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:46

Lionel Scaloni leidde Argentinië zondag naar de eerste wereldtitel sinds 1986, toen Diego Maradona de hoofdrol opeiste. Laatstgenoemde blijkt zich voor zijn dood niet bepaald vlijend te hebben uitgelaten over de huidig bondscoach van de Argentijnen. "Hij mag naar het WK motorcross, niet het WK voetbal", aldus Maradona, die eind 2020 vrij onverwachts op zestigjarige leeftijd overleed.

Maradona deed die uitlatingen in 2018, toen Scaloni als interim-bondscoach van Argentinië was benoemd na het echec op het WK in Rusland (uitschakeling in de achtste finale tegen Frankrijk). Scaloni, die zelf zeven interlands speelde, was vrijwel totaal onervaren op trainersgebied en had alleen het Onder 20-elftal van Argentinië korte tijd als hoofdcoach onder zijn hoede gehad. Er was weinig vertrouwen onder de bevolking van het voetbalgekke Zuid-Amerikaanse land, maar Claudio Chiqui Tapia, voorzitter van de bond, besloot Scaloni na zes duels aan te stellen als bondscoach.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Je kunt het Scaloni niet kwalijk nemen", zei Maradona op een persconferentie. "Hij is daar ook maar neergezet. Het probleem is alleen dat hij zegt dat hij naar het WK wil. Nee, nee, Scaloni, nee. Je kunt naar het WK gaan... het WK motorcross, niet naar het WK voetbal. Begrijp je me? Het maakt me erg boos dat we afhankelijk zijn van iemand waarvan ik niet weet of hij een titel kan pakken."

Maradona had een duidelijke voorkeur voor Gerardo Tata Martino, die Argentinië al naar de pijnlijk verloren Copa América-finale van 2015 had geleid. In 2016 stapte Martino op, maar twee jaar later zou hij hebben opengestaan voor een terugkeer. "We hebben ons Tata Martino laten afnemen door de Mexicanen, terwijl Scaloni niet eens het verkeer in goede banen zou kunnen leiden", zei een verbitterde Maradona. Martino ging met Mexico op het WK in Qatar onderuit tegen uitgerekend Argentinië (2-0) en kwam niet eens door de poulefase. De bondscoach stapte meteen na de uitschakeling op.

Scaloni snoerde zijn criticasters vervolgens de mond door met Argentinië de derde wereldtitel uit de historie te grijpen. De bondscoach wordt in eigen land geroemd om zijn omgang met Lionel Messi, die een elftal om zich heen kreeg dat totaal in zijn dienst speelde. Argentinië verloor in de vier jaar onder Scaloni slechts van vier landen: Saudi-Arabië (in de eerste groepswedstrijd op het WK), Brazilië, Venzuela en Colombia.