Ihattaren beoefent totaal andere sport om conditie op peil te brengen

Maandag, 19 december 2022 om 20:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

Mohamed Ihattaren lijkt op een alternatieve manier te werken aan zijn fitheid. De twintigjarige aanvallende middenvelder, die na oud en nieuw wordt terugverwacht bij Juventus, duikt in een filmpje op TikTok op in een vechtschool. Ihattaren heeft bokshandschoenen aan en werkt zich met een personal coach in het zweet. De comments op het socialmediaplatform zijn overwegend negatief. "Hij is met alles bezig, behalve voetbal", zegt iemand.

Ihattaren bracht zichzelf de afgelopen weken in verband met een terugkeer naar PSV door een post op zijn Snapchat. Marcel Brands, algemeen directeur van de Eindhovenaren, maakte onlangs een eind aan die geruchten. "In de voetballerij weet je het nooit, maar op dit moment is het totaal niet aan de orde", aldus Brands op een forumavond van Supportersvereniging PSV. "Ik ken Mo al vanaf dat hij heel jong is en dan kwam ik hem op De Herdgang weleens tegen. Je hebt iets met hem en ik vind het doodzonde, want het is een fantastische speler. Buiten het veld is er wel heel veel mis gegaan, maar ik ken niet alle details. Als je de helft moet geloven van wat je allemaal leest, dan is het veel."