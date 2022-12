Zeven wissels van Frankrijk tijdens WK-finale leiden tot vraagtekens bij fans

Maandag, 19 december 2022 om 19:42 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:52

Na de zinderende WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk (3-3, 4-2 na strafschoppen) was er veel om over na te praten. Zo zorgde het wisselbeleid van Didier Deschamps na afloop voor verwarring, aangezien de Fransman zeven keer had gewisseld. Veel Argentijnen en neutrale supporters vroegen zich af of dat wel was toegestaan, maar de 54-jarige bondscoach heeft zich gewoon aan de spelregels gehouden.

De reglementen laten een trainer toe om gedurende de eerste negentig minuten van een wedstrijd vijf spelers in maximaal drie wisselmomenten te vervangen. Deschamps haalde in de eerste helft Ousmane Dembélé en Olivier Giroud naar de kant en in het tweede bedrijf verlieten Theo Hernández en Antoine Griezmann het veld. Daardoor hadden les Bleus vier wissels ingezet, maar omdat de finale verder ging in de verlenging kregen de Fransen er dus nog een extra wisselmogelijkheid bij.

Adrien Rabiot, die in het begin van de verlenging geblesseerd raakte aan het hoofd, moest vervolgens vervangen worden door Youssouf Fofana. Omdat er bij de middenvelder van Juventus het vermoeden was van een hersenschudding, kreeg Frankrijk een ‘gratis wissel’. Dat is sinds enkele jaren gebruikelijk in het voetbal, zodat spelers geen blijvend letsel oplopen als zij doorspelen met een hersenschudding. Zo kreeg Iran in het groepsduel met Engeland (6-2 verlies) bijvoorbeeld ook een extra wissel nadat doelman Alireza Beiranvand kort na de aftrap een hersenschudding opliep na een botsing met een medespeler.

Uiteindelijk gebruikte Deschamps zijn laatste twee wissels om Ibrahima Konaté te brengen voor Raphaël Varane en om Axel Disasi te gebruiken voor de strafschoppenreeks, wat ten koste ging van Jules Koundé. Disasi hoefde na de missers van Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni niet meer in actie te komen vanaf elf meter, daar Gonzalo Montiel de vierde Argentijnse strafschop benutte en zijn land daardoor naar de wereldtitel schoot.