Tagliafico meldt zich vanuit vliegtuig op Instagram met boodschap aan Weghorst

Maandag, 19 december 2022 om 18:44 • Wessel Antes • Laatste update: 18:53

Wout Weghorst houdt de gemoederen binnen de Argentijnse selectie nog altijd bezig, zo blijkt uit een foto die voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico deelt op zijn Instagram-pagina. Op de foto is te zien hoe Juan Cruz Souto, een staflid van la Albiceleste, poseert in een bedrukt t-shirt. “Naar wie kijk je? Wat kijk je? Loop door, bobo”, valt te lezen op het shirt. Het zijn de woorden van Lionel Messi, die na afloop van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen) woest was op Weghorst.

Screenshot van het bericht dat Tagliafico deelt via zijn officiële Instagram-pagina

Het woord Bobo wordt in Argentinië gebruikt om ‘stommeling’ of ‘idioot’ aan te duiden. Messi’s woorden richting Weghorst hebben binnen de Argentijnse selectie blijkbaar voor veel hilariteit gezorgd, gezien het bedrukte shirt. De dertigjarige spits van Besiktas gaf voor de camera’s van het Spaanse AS aan dat hij na afloop juist geen confrontatie met Messi wilde. “Ik wilde hem een hand geven na de wedstrijd, omdat ik veel respect voor hem heb als voetballer. Maar hij sloeg mijn hand weg en wilde niet met me praten. En hij sprak – alhoewel mijn Spaans niet zo goed is – onrespectvolle woorden.” Na de eindzege op het WK wordt door Tagliafico opnieuw de draak gestoken met Weghorst.