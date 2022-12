Rashford bijt via Twitter van zich af over leugens rondom toekomst bij Man Utd

Maandag, 19 december 2022 om 18:10 • Wessel Antes • Laatste update: 18:18

Marcus Rashford is nog niet dicht bij een contractverlenging bij Manchester United. De 25-jarige aanvaller zou volgens de Engelse media op het punt staan om een nieuw lucratief contract te ondertekenen op Old Trafford, maar daar is niets van waar. Via Twitter laat Rashford weten dat van een langer dienstverband nog geen sprake is. “Kunnen we alsjeblieft stoppen met het verzinnen van deze verhalen?”

Rashford ligt bij the Red Devils nog maar vast tot medio 2023, al heeft de club de optie om zijn contract met een jaar te verlengen. Hoewel het bestuur van United dolgraag nog langer met Rashford door wil, is er nog geen akkoord. De populaire Engelsman reageert via Twitter op een bericht waarin daar wel over geschreven wordt. “Kunnen we alsjeblieft stoppen met het verzinnen van deze verhalen? Mijn doelstellingen en die van de club zijn om hopelijk dit seizoen in de Champions League te komen. Dit helpt daar niet bij. Bedankt!”

Can we please stop making up these stories? Mines and the clubs objectives are to hopefully get into the champions league this season. This isn't helpful. Thank you — Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 18, 2022

Rashford zou er volgens de Engelse boulevardpers flink op vooruitgaan na het zetten van zijn handtekening. Het kind van de club zou bij een nieuw contract zo’n 400.000 pond per week gaan verdienen, al klopt daar volgens Rashford zelf dus niets van. De 51-voudig international debuteerde in 2016 onder Louis van Gaal bij United en kwam sindsdien al 322 keer in actie voor de club. Rashford was in al die wedstrijden 101 keer trefzeker en fungeerde daarnaast zestig keer als aangever. In 2020 werd hij uitgeroepen tot Engels voetballer van het jaar.

Manager Erik ten Hag liet eerder tegenover de Engelse pers al weten dat United hoopt dat Rashford langer in dienst van de club blijft spelen. “Maar hij moet dat besluit zelf nemen. Wat wij kunnen doen, is hem laten zien dat Manchester United de beste club is voor hem. Dat heeft te maken met de cultuur bij de club, met de manier van samenwerken, met onze speelstijl, met onze trainingen, met de vraag of wij de juiste plek bieden voor een speler om zich verder te ontwikkelen en het is ook een financiële kwestie.”