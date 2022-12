Oud-trainer Ajax en PSV Kurt Linder op 89-jarige leeftijd overleden

Maandag, 19 december 2022 om 17:25 • Noel Korteweg

Kurt Linder, die in Nederland als trainer actief was bij onder meer Ajax en PSV, is maandag overleden. De Duitse oefenmeester stond tussen 1968 en 1972 aan het roer bij PSV, voordat hij in de seizoenen 1981/82 en 1988/89 de eindverantwoordelijke was bij de Amsterdammers. Linder is 89 jaar geworden.

In zijn spelerscarrière speelde de aanvaller bij onder meer BSC Young Boys en Olympique Lyon voordat hij in 1963 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. In 1966 ging Linder als trainer aan de slag bij Xerxes – waar hij samenwerkte met het jonge talent Willem van Hanegem – voordat hij in 1968 een contract tekende bij PSV. Daar stond hij 170 wedstrijden voor de groep en behield hij de Eindhovenaren van degradatie.

Na periodes als trainer bij Olympique Marseille, Young Boys en het beloftenteam van Zwitserland werd Linder in 1981 aangesteld als trainer van Ajax. De Amsterdammers hadden net Leo Beenhakker ontslagen en waren op zoek naar een ervaren coach die een duo kon vormen met Aad de Mos, die destijds bekend stond als groot trainerstalent. Linder en De Mos kregen na een paar maanden vervolgens de beschikking over Johan Cruijff, die terugkeerde bij Ajax.

De Duitse trainer pakte dat jaar de landstitel met de Amsterdammers voordat hij na één seizoen weer vertrok. Linder miste zijn familie en onderhield naar verluidt een vrij moeizame relatie met Cruijff, die zijn contract bij Ajax had verlengd. In de zomer van 1988 keerde Linder weer terug in Amsterdam. Zijn tweede periode in de hoofdstad duurde echter slechts enkele maanden, omdat de Duitser geen klik had met de selectie. Na een slechte competitiestart, waarbij Ajax op de dertiende plaats stond, nam Linder eind september ontslag. Dat was ook het einde van zijn trainersloopbaan.