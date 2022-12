Karim Benzema neemt dag na WK-finale afscheid als international van Frankrijk

Maandag, 19 december 2022 om 15:46 • Wessel Antes • Laatste update: 16:04

Karim Benzema gaat niet verder als international van Frankrijk. De spits van Real Madrid, die vandaag zijn 35ste verjaardag viert, laat via Instagram weten te stoppen als aanvalsleider van les Bleus. Benzema moest het WK in Qatar noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan vanwege een dijbeenblessure en houdt het na 97 interlands (37 doelpunten) voor gezien bij het nationale elftal van Frankrijk.

De jarige Benzema kondigt zijn afscheid aan middels een foto op Instagram, waarop hij te zien is in het shirt van les Bleus.. "Ik heb mijn best gedaan en heb fouten gemaakt die ervoor zorgen dat ik vandaag sta waar ik nu sta en ik ben er trots op. Ik heb mijn verhaal geschreven en dat van ons eindigt." Benzema debuteerde onder bondscoach Raymond Domenech, als talent van Olympique Lyon, al op negentienjarige leeftijd voor Frankrijk in maart 2007. In totaal droeg hij het Franse shirt in 97 wedstrijden, waarin hij goed was voor 37 doelpunten en twintig assists. Als international won Benzema enkel de Nations League met zijn geboorteland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Benzema keerde in mei vorig jaar, na een afwezigheid van zes jaar, terug bij de Franse selectie voor het EK. De spits raakte in 2014 betrokken bij een rel rond Mathieu Valbuena en werd vanaf 2015 niet meer opgeroepen. In 2014, toen Valbuena nog bij Olympique Marseille speelde, kwam een sekstape om onduidelijke redenen in handen van Karim Zenati, een jeugdvriend van Benzema. De aanvaller zou tegen Valbuena hebben gezegd dat hij tegen betaling bereid was om de bewuste tape te vernietigen. Benzema zou Valbuena hebben geadviseerd om 150.000 euro te betalen. De rechtbank van Versailles heeft de topspits in oktober 2021 een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 75.000 euro opgelegd in deze beruchte sekstape-zaak.