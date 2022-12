‘Ondankbare’ Lieke Martens haalt in interview uit naar Spaanse criticasters

Maandag, 19 december 2022 om 14:39 • Wessel Antes • Laatste update: 14:43

Lieke Martens is klaar met de haat die ze krijgt van Spaanse voetbalfans sinds haar transfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De dertigjarige linksbuiten besloot afgelopen zomer, na vijf mooie dienstjaren, te vertrekken uit het Spotify Camp Nou. De overstap werd haar in Catalonië echter niet door iedereen in dank afgenomen, waardoor Martens dit seizoen slachtoffer is van online haat.

Een deel van de Barça-fans is van mening dat Martens zich ondankbaar heeft opgesteld naar de club. In gesprek met de Mundo Deportivo laat de Oranje Leeuwin haar kant van het verhaal horen. “Mensen praten teveel en roepen dat ik mijn thuis heb verlaten. Mijn thuis is echter in Nederland. Ik ben niet Spaans.” De manier waarop Martens vertrok bij Barcelona liet de club woedend achter. De clubleiding ging er vanuit dat de 140-voudig international haar aflopende contract nog wel zou verlengen.

Martens speelde in totaal 156 officiële wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, waarin ze goed was voor 73 doelpunten. Met Barcelona won de vleugelspeelster onder meer drie landstitels, vier nationale bekers en de Champions League. “Ik gaf alles voor Barça en denk dat ik kan zeggen dat ik het goed heb gedaan. Natuurlijk is het jammer dat ze me niet dankbaar zijn, maar dat is niet mijn probleem. Ik ben ambitieus en ben nu gelukkig in Parijs.”

Na haar vertrek naar Parijs had Martens gehoopt op meer waardering van de Spaanse voetbalfans. “Ik had dat graag gemerkt, maar ik wil er niet teveel over kwijt. Je weet hoe het werkt in Spanje. Ik was toe aan een nieuwe ervaring en wilde mezelf uitdagen. Ik wilde iets anders. Het telefoontje van PSG overtuigde me.” Voor de Parijzenaren kwam Martens tot dusver dertien keer in actie. De teller staat momenteel op vier doelpunten en twee assists in dienst van de vermogende Franse topclub.