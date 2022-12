Fransen weten het zeker: doelpunt van Lionel Messi was onreglementair

Maandag, 19 december 2022 om 13:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:55

Over de schitterende WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk is het laatste woord nog niet gezegd. La Albiceleste won uiteindelijk na strafschoppen van de ploeg van bondscoach Didier Deschamps, maar in Frankrijk is er controverse ontstaan over de 3-2 van Lionel Messi in de verlenging. Op beelden is te zien dat wisselspelers van Argentinië vlak voor de treffer het veld al betraden. Volgens de reglementen had het doelpunt om die reden geannuleerd moeten worden.

L’Équipe was een van de eerste die de opmerkelijke beelden publiceerde. Invaller Lautaro Martínez moest in de 108ste minuut het eindstation zijn van een vlotlopende aanval. De spits stuitte echter op Hugo Lloris, waarna Messi Argentinië uit de rebound alsnog op een 3-2 voorsprong bracht. Jules Koundé trachtte nog redding te brengen, maar deed dit achter de doellijn. Terwijl Messi de rebound binnen wilde schieten, stonden enkele geëmotioneerde Argentijnse wisselspelers echter al op het veld. Het doelpunt had daardoor afgekeurd moeten worden, zo schrijft L’Équipe.

Should Messi goal in ot stand? Two player run of the bench early #worldcup #fifa pic.twitter.com/Rny5fbJxsT — Aleksandar Ilic (@aleks89ilic) December 18, 2022

De Franse krant haalt de spelregels van de IFAB, het orgaan dat internationaal de spelregels in het voetbal beheert en coördineert, aan. “Indien de scheidsrechter na het maken van een doelpunt, voordat het spel wordt hervat, zich realiseert dat er een of meerdere spelers op het speelveld stonden op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, moet de scheidsrechter het doelpunt afkeuren. Als deze persoon een speler, (uit het veld gestuurde) wisselspeler of staflid van het team dat het doelpunt maakte is, moet de wedstrijd worden hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar deze persoon stond", zo schrijft het spelreglement voor.

Zowel Argentinië als Frankrijk bleef zondag in de slotminuten van de verlenging op zoek gaan naar de overwinning, maar die kwam er mede door een geweldige redding van Emiliano Martínez niet. De doelman had een cruciale redding in huis op een inzet van de doorgebroken Randal Kolo Muani, nadat Kylian Mbappé de treffer van Messi ongedaan had gemaakt. Mocht de invaller wel de bevrijdende 3-4 voor les Blues hebben gemaakt, was het eveneens de vraag geweest of deze goal geldig was geweest. Vrijwel de volledige bank van Frankrijk stond namelijk in het veld op het moment dat Kolo Muani op doel schoot.

Op Twitter gaat nog een ander discutabel moment rond. Scheidsrechter Szymon Marciniak legde de bal twee minuten voor het verstrijken van de verlenging op de stip na hands van Gonzalo Montiel. Dayot Upamecano leek de bal luttele seconden daarvoor echter met zijn arm te toucheren. De VAR besloot Marciniak echter niet naar de zijlijn te roepen om het moment terug te kijken en besloot de handsbal van Montiel wel te bestraffen. Mbappé nam plaats achter de bal en completeerde zijn hattrick. De strafschoppenserie die niet veel later volgde viel ten prooi aan Argentinië.