Mats Seuntjens en Fortuna Sittard nemen per direct afscheid van elkaar

Maandag, 19 december 2022 om 13:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:26

Mats Seuntjens is per direct geen speler van Fortuna Sittard meer, zo maken de Limburgers bekend via de officiële kanalen. Het contract van de dertigjarige aanvaller annex middenvelder liep nog door tot volgend jaar zomer, maar is 'in goed overleg' ontbonden. Onlangs maakte Voetbal International al bekend dat Seuntjens niet mee was op trainingskamp naar Turkije. De komende weken moeten uitwijzen waar zijn toekomst ligt.

Seuntjens kijkt in een eerste reactie positief terug op zijn tijd bij Fortuna. "Er waren pieken en dalen, maar ik kijk met een tevreden gevoel terug op de afgelopen twee jaar", laat hij weten in een reactie op de clubsite. "We haalden bijna play-offs voor Europees voetbal en we speelden een memorabele wedstrijd tegen NEC in het afgelopen seizoen. Het zijn prachtige herinneringen die we samen hebben mogen meemaken. Daar wil ik iedereen voor bedanken."

Volgens technisch manager Sjoerd Ars was er geen goede chemie meer. "Mats is ruim twee seizoenen enorm belangrijk geweest voor ons. In de laatste weken kwamen we echter tot de conclusie dat de chemie tussen beide was uitgewerkt. We hebben daarom de afgelopen periode meermaals met elkaar gesproken en zien dit als beste oplossing voor beide partijen. Hiermee creëren wij financiële ruimte voor versterkingen en heeft Mats de mogelijkheid zijn carrière elders vorm te geven."

Seuntjens speelde in de jeugdopleiding van NAC Breda, om via AZ en het Turkse Gençlerbirligi in 2020 bij Fortuna terecht te komen. De aanvallend ingestelde middenvelder speelde sindsdien 79 officiële wedstrijden in alle competities. Daarin was hij zestien keer trefzeker en fungeerde hij twaalf keer als aangever. Door de contractontbinding loopt Fortuna de kans mis om nog iets aan Seuntjens te verdienen. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie zal op zoek gaan naar een vervanger.