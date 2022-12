Verontwaardiging over opdringerige Salt Bae; Messi negeert chefkok compleet

Maandag, 19 december 2022 om 12:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:20

Salt Bae heeft voor een storm aan verontwaardigde reacties gezorgd door zich na de door Argentinië gewonnen WK-finale op te dringen aan Lionel Messi. Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe de Turkse chefkok de aandacht probeert te krijgen van de Argentijnse sterspeler. Messi lijkt echter geen moment onder de indruk en negeert hem volledig. Ook het poseren met de wereldbeker wordt Salt Bae niet in dank afgenomen.

Op de beelden is te zien hoe Messi zich een weg door de mensenmassa baant om iedereen die hem wil feliciteren tegemoet te komen. Ook Salt Bae probeert van de gelegenheid gebruik te maken voor een onderonsje met de sterspeler van Paris Saint-Germain, maar die zit daar totaal niet op te wachten. Messi draait zich na herhaaldelijke aanrakingen geïrriteerd om en loopt vervolgens verder. Uiteindelijk lukt het de Turkse chefkok wel om een foto met Messi te maken.

Messi snubs Salt Bae pic.twitter.com/PLl994CCHB — Ragip Soylu (@ragipsoylu) December 19, 2022

Salt Bae was net als heel veel andere prominenten aanwezig bij de finalewedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië. Het is echter algemeen bekend dat de trofee slechts door een selecte groep mensen mag worden aangeraakt. De wereldbeker is een van de meest bekende en gewilde trofeeën ter wereld en heeft een waarde van twintig miljoen dollar (omgerekend 18,8 miljoen euro). Onder meer oud-winnaars van het WK en staatshoofden behoren tot de groep mensen die de wereldbeker mogen toucheren, valt te lezen op de website van de FIFA.

Er zijn dan ook veel mensen die hun verbazing uitspreken over de acties van Salt Bae. Martyn Ziegler, sportverslaggever bij The Times, deelt een screenshot van de kok die de trofee vasthoudt. "Ik zou graag de uitleg van de FIFA horen waarom deze beroemde chefkok toegang kan krijgen tot het veld tijdens een WK-finale voor selfies met Messi", schrijft hij op Twitter. Collega-journalist André Noruega deelt een screenshot van de regels van de FIFA met betrekking tot de wereldbeker. "Uhm, oké dan. Salt Bae is een WK-winnaar of staatshoofd", luidt de begeleidende tekst.

Salt Bae is niet de enige beroemdheid die de traditie heeft geschonden door de wereldbeker aan te raken. In 2014 overtrad popzangeres Rihanna de regels, toen ze de trofee in handen kreeg tijdens het Duitse overwinningsfeest na de finale tegen Argentinië. Na de feestavond twitterde de zangeres: "Ik raakte de beker aan, hield de beker vast, kuste de beker en nam een selfie met de beker!!! I meeeaan...... hoe ziet jouw bucketlist eruit bruh?" Salt Bae lijkt vooralsnog geen boodschap te hebben aan de regels en heeft beelden van de festiviteiten op zijn Instagram-account gedeeld.