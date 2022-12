Gouden Bal-winnaar oordeelt hard: ‘Ronaldo is de grote flop van het WK’

Maandag, 19 december 2022 om 11:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:39

Lothar Matthäus is op het WK niet onder de indruk geraakt van Cristiano Ronaldo. De 37-jarige aanvaller werd op het mondiale eindtoernooi uitgeschakeld door Marokko, dat in de kwartfinale met 1-0 te sterk was. Matthäus noemt Ronaldo ‘de grootste flop’ van het WK in Qatar.

Ronaldo begon het WK nog voortvarend, door vanaf de strafschopstip doel te treffen in het openingsduel met Ghana (3-2 overwinning). De transfervrije aanvaller begon in alle groepswedstrijden in de basis, maar liet zijn onvrede blijken over zijn wissel in het laatste groepsduel met Zuid-Korea (2-1 verlies). Hij werd daarop voor het achtste finaleduel met Zwitserland (6-1 overwinning) plots gepasseerd door bondscoach Fernando Santos. Uitgerekend zijn vervanger, Gonçalo Ramos, was goed voor een hattrick tegen de Zwitsers.

Onder meer sportkrant Record meldde vervolgens dat de steraanvaller van Portugal aan Santos had laten weten dat hij zou vertrekken als de bondscoach hem nog een keer uit de basis zou houden op dit WK. Ook in de verloren kwartfinale tegen Marokko moest Ronaldo echter genoegen nemen met een invalbeurt, waardoor zijn naar alle waarschijnlijkheid laatste mondiale eindtoernooi uitliep op een deceptie. Voor Matthäus is Ronaldo ‘de grootste flop’ van het WK.

Volgens de voormalig Gouden Bal-winnaar is Ronaldo compleet het tegenovergestelde van Lionel Messi. “Ronaldo belastte zijn ploeggenoten door zijn egoïsme en dat werkte averechts”, aldus Matthäus, die zelf in 1990 met Duitsland wereldkampioen werd. “In het verleden was hij een geweldige speler, een buitengewone doelpuntenmaker. Maar op het WK heeft hij zijn imago totaal verpest. Ik zie niet hoe hij een nieuwe club kan vinden. Ik vind het sneu voor hem dat het zo is afgelopen.”

Ronaldo is na zijn veelbesproken vertrek bij Manchester United transfervrij. Tijdens het WK werd hij veelvuldig in verband gebracht met een dienstverband bij het Saudische Al-Nassr, waar hij naar verluidt 200 miljoen dollar, omgerekend ruim 189 miljoen euro, per seizoen kan verdienen. Marca maakte zelfs melding van een persoonlijk akkoord, maar Ronaldo zelf en transfermarktexpert Fabrizio Romano drukten die geruchten al snel de kop in.