Nachtmerrie komt uit voor Miedema: ‘Geen WK, ik wist het meteen’

Maandag, 19 december 2022 om 11:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:26

De kans is heel groot dat Vivianne Miedema komende zomer niet actief zal zijn op het WK vrouwenvoetbal. De 26-jarige spits van Arsenal moest in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon per brancard van het veld gedragen worden en heeft haar voorste kruisband gescheurd, zo laat haar club weten. Het WK begint op 20 juli en het lijkt dan ook zeer onwaarschijnlijk dat Miedema dat zal halen. Zelf zegt ze in een verklaring op Twitter het WK te moeten missen.

"Het was een moment waarvan ik het meteen wist", aldus Miedema op Twitter. "Er gaat zoveel door je hoofd op dat moment. Ik kan mijn team dit seizoen niet meer helpen. Geen WK, een operatie en een lange revalidatie. Ik weet zeker dat ik sterker terug zal komen en werk de komende maanden in de sportschool keihard aan mijn herstel. Het zal zwaar zijn met veel moeilijke dagen (veel huilen, wat we al veel hebben gedaan), maar helaas hoort het bij het voetbal. Ik wil iedereen bedanken voor de lieve berichtjes. Dat steunt mij enorm."

Miedema, die zonder contact te maken met een tegenstander naar de grond ging afgelopen donderdag, greep meteen naar haar knie bij een ongelukkige poging om de bal te onderscheppen. De sterspeler van de Oranje Leeuwinnen schreeuwde het uit van de pijn en verliet het veld met de handen over haar gezicht, liggend op een brancard. Gevreesd werd meteen voor een afgescheurde voorste kruisband en die vrees is nu werkelijkheid geworden.

?????? Gutted to share I’ve ruptured my ACL. - PS. I can’t wait to boss around @bmeado9 this time, at least we’ve still got two decent ACL’s between us ???? pic.twitter.com/E52GAQP1GI — Vivianne Miedema (@VivianneMiedema) December 19, 2022

Arsenal meldt dat Miedema later deze week wordt geopereerd en voor langere tijd is uitgeschakeld. Zodra de operatie is voltooid, wordt een gedetailleerd tijdschema gemaakt voor haar revalidatie, zo valt te lezen op de clubsite. "Iedereen bij Arsenal wenst Viv het beste bij haar herstel en zal haar alle steun geven die ze nodig heeft om zo snel mogelijk weer in actie te komen." Een voorste kruisbandblessure neemt doorgaans negen tot vijftien maanden herstel in beslag.

De blessure betekent een keiharde dreun voor Miedema. De centrumspits behaalde met de Oranje Leeuwinnen drieënhalf jaar geleden zilver op het wereldkampioenschap in Frankrijk en wilde in de zomer op voor revanche. Het WK voor vrouwen vindt dan plaats in Nieuw-Zeeland en Australië. Nederland zit in Groep E bij Vietnam, een play-offwinnaar en titelverdediger Verenigde Staten. Op 20 juli gaat het mondiale eindtoernooi van start.