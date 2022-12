Emiliano Martínez komt met verklaring voor obsceen gebaar tijdens ceremonie

Maandag, 19 december 2022 om 10:58 • Jordi Tomasowa

Emiliano Martínez werd na het veroveren van de wereldtitel door de FIFA verkozen tot Beste Keeper van het WK. Argentinië was in een geweldige WK-finale na strafschoppen te sterk voor Frankrijk. De dertigjarige sluitpost vierde de uitreiking van zijn individuele prijs vervolgens op uiterst opmerkelijke wijze door deze voor zijn geslachtsdeel te houden. Tegenover de Argentijnse krant La Red geeft Martínez tekst en uitleg.

Tijdens de ceremonie zorgde Martínez niet voor het eerst dit WK voor ophef door de uitreiking op vreemde wijze te vieren. De doelman nam de prijs, een gouden handschoen, in ontvangst en besloot deze vervolgens voor zijn geslachtsdeel te houden. Het kwam de doelman op sociale media op veel kritiek te staan. Volgens Martínez was zijn viering vooral een reactie op de Franse supporters. "Ik deed het omdat de Fransen me aan het uitfluiten waren", zo laat hij weten. "Met die arrogantie moet je bij mij niet aankomen. Ik draag de wereldtitel op aan mijn familie. Ik kom uit een klein en bescheiden dorp. Op jonge leeftijd ging ik al naar Engeland.”

Martínez groeide tijdens de WK-finale uit tot een van de hoofdrolspelers. Hij hield Randal Kolo Muani in de blessuretijd van de verlenging met een knappe redding van scoren af, waardoor een strafschoppenserie beslissing moest brengen. Mede dankzij een gestopte penalty van Kingsley Coman kroonden Martínez en Argentinië zich tot wereldkampioen.

Martínez haalde na de overwinning van Argentinië op Oranje in de kwartfinale ook al de headlines. De goalie werd uiteindelijk de grote held aan Argentijnse zijde. Door strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis te stoppen, bereikte la Albiceleste ten koste van Oranje de halve finale van het WK in Qatar. Martínez haalde vervolgens ziin gram door na afloop richting de dug-out van het Nederlands elftal te lopen en schreeuwde: "Ik heb jullie twee keer geneukt!”, waarmee hij refereerde aan de twee gestopte strafschoppen.