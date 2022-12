VZ Team van het WK: twee wereldkampioenen en vier Leeuwen blinken uit

Maandag, 19 december 2022 om 11:00 • Laatste update: 11:14

Voetballiefhebbers over de hele wereld hebben de afgelopen tijd genoten van het WK. Op het mondiale podium speelden de nodige voetballers zich in de kijker en Voetbalzone bekeek per speelronde met behulp van statistieken en feitjes van Opta wie dat het beste deed. Nu is het tijd om terug te blikken op het toernooi met het VZ Team van het WK.

De Nederlandse prestaties en vooral het voetbal waren niet goed genoeg om een afvaardiging in het elftal van het toernooi te verdienen, maar de Marokkaanse ploeg deed dat des te meer. De Leeuwen van de Atlas stalen de harten van voetballiefhebbers door met hun nimmer aflatende inzet en vechtlust de halve finale te halen. Onderweg werden België, Canada, Spanje en Portugal verslagen en dat was te danken aan een viertal uitblinkers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Yassine Bounou hield zijn ploeg wedstrijd na wedstrijd op de been, Achraf Hakimi was simpelweg de beste rechtsback van het toernooi en het middenveld met Sofyan Amrabat en Azzedine Ounahi was onvermoeibaar. Dat neemt echter niet weg dat alle andere spelers die voor Marokko in actie kwamen ook hun stempel op het spel drukten en ieder een bijdrage leverden aan de historische prestatie. Alle 26 spelers verdienen een pluim en een heldenontvangst bij thuiskomst.

Uitgelicht:

Het middenveld bestaat uit twee Marokkanen en een Fransman. Fans van Luka Modric zullen het er wellicht niet mee eens zijn en de spelmaker van Kroatië had zeker in het elftal kunnen staan, maar de creatieve cijfers van Antoine Griezmann zijn ongeëvenaard. Bondscoach Didier Deschamps posteerde hem als aanvallende middenvelder achter de voorhoede en dat bleek een gouden greep, want Griezmann creëerde in totaal 21 kansen voor zijn ploeggenoten tijdens dit toernooi en eindigde op een Expected Assists-totaal van 3,5. Er zijn geen spelers die hem dat na kunnen zeggen.

De absolute uitblinker van dit WK is echter Lionel Messi. De Argentijnse superster had alleen nog een wereldtitel nodig om de absolute kroon op zijn carrière te zetten en maakte in Qatar zijn droom waar. In totaal kwam Messi uit op dertien goals en acht assists in 25 WK-wedstrijden en hij is de eerste speler ooit die in iedere ronde van een WK tenminste één doelpunt gemaakt heeft. Zijn solo in de halve finale tegen Kroatië, waarmee hij de 3-0 van Julián Álvarez voorbereidde, blijft echter het meest beklijven. Dan zullen we hem zijn fratsen na de wedstrijd tegen Oranje maar vergeven.

Het VZ Team van het WK: Yassine Bounou (Marokko); Achraf Hakimi (Marokko), Nicolás Otamendi (Argentinië), Josko Gvardiol (Kroatië), Theo Hernández (Frankrijk); Sofyan Amrabat (Marokko), Azzedine Ounahi (Marokko), Antoine Griezmann (Frankrijk); Lionel Messi (Argentinië), Olivier Giroud (Frankrijk), Kylian Mbappé (Frankrijk).