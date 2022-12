Lof voor Mbappé: ‘Een reïncarnatie van de twee Ronaldo’s in hun hoogtijdagen’

Maandag, 19 december 2022 om 09:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:45

Wim Kieft heeft genoten van de spectaculaire WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni was zondag na strafschoppen te sterk voor les Bleus en ging er voor de derde keer in de geschiedenis met de wereldtitel vandoor. Kieft heeft lovende woorden over voor Lionel Messi en Kylian Mbappé, die beiden een hoofdrol opeisten tijdens de finale.

Messi had met twee treffers een groot aandeel in de derde wereldtitel van Argentinië, terwijl Mbappé in de reguliere speeltijd hoogstpersoonlijk een 2-0 achterstand ongedaan maakte. In de verlenging poetste de sterspeler van Frankrijk ook nog de 3-2 van Messi weg met een benutte strafschop. Argentinië zegevierde vervolgens na de penaltyserie, waardoor Frankrijk, na de WK-finale in 2006 tegen Italië, wederom een mondiale eindstrijd verloor na strafschoppen. Met zijn hattrick trad Mbappé wel in de voetsporen van Geoff Hurst, die in 1966 ook in een WK-finale driemaal wist te scoren.

“Dat de Argentijnen Frankrijk, met een ontketende Kylian Mbappé, onttroonden als wereldkampioen, maakt het nog mooier voor Messi & co”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Het was de jonge hond tegen de oude, ervaren en geslepen meester. Die tegenstelling in de finale was goed waarneembaar. Dat dartelen en die snelheid van Mbappé, en dan drie doelpunten maken en drie penalty’s met die in de strafschoppenreeks erbij. Dan heeft het niet aan jou gelegen dat Frankrijk geen wereldkampioen is gebleven.”

Kieft noemt het optreden van Mbappé in de WK-finale ‘ongekende klasse’. “Die volley bij de gelijkmaker van Mbappé was volmaakt. Iedere andere speler had die bal eerst aangenomen en hij is ook niet voor niets topscorer van het toernooi geworden. Hij is een soort reïncarnatie van de twee Ronaldo’s in hun hoogtijdagen, die van Brazilië en Portugal. Maar Messi is completer als speler, want naast afmaker is hij eveneens spelmaker”, aldus Kieft.

Ook over Messi steekt Kieft de loftrompet. “Hij was balvast, foutloos in de passing, koelbloedig en beslissend op de juiste momenten. Die wereldtitel is natuurlijk wel een geweldige en verdiende kroon op de weergaloze carrière van Messi. Hij speelde de finale zoals we van hem gewend zijn dit toernooi.” De aanvoerder van la Albiceleste was op het WK goed voor zeven goals en drie assists en werd na de WK-zege door de FIFA verkozen tot beste speler van het toernooi.