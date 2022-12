79-voudig international: ‘Ik heb nog nooit iemand zo slecht zien spelen’

Maandag, 19 december 2022 om 09:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:55

Ousmane Dembélé doet er goed aan om de media even links te laten liggen maandag. De Franse aanvaller veroorzaakte in de verloren WK-finale tegen Argentinië een strafschop en werd na veertig minuten naar de kant gehaald door Didier Deschamps. Stuart Pearce, goed voor 79 interlands in de Engelse nationale ploeg, stelt nog nooit iemand zo'n slechte wedstrijd te hebben zien spelen als Dembélé.

Dembélé was niet de enige Fransman die zich het kaas van het brood liet eten in de WK-finale. De Franse ploeg was grote delen van de wedstrijd nergens te bekennen en keek tien minuten voor rust tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Lionel Messi (strafschop) en Ángel Di María. Deschamps greep daarop keihard in en haalde Olivier Giroud en Dembélé naar de kant. De aanvaller van Barcelona hoefde zelfs niet op een handje te rekenen van zijn coach.

"Hij speelde de slechtste wedstrijd die ik ooit iemand heb zien spelen", zei Pearce bij talkSPORT. "Hij heeft de penalty weggegeven en elke pass van hem mislukte. Ik heb medelijden met die jongen. Zijn optreden was schrikbarend slecht om eerlijk te zijn." De wissel van Deschamps viel volgens Pearce wel te verklaren. "Hij moest wel, want we waren naar een gecrashte auto aan het kijken. Daar leek het op."

Las notas de @lequipe del Argentina-Francia. Messi un 8 y Mbappé un 9. Dembélé y Giroud sin calificar. pic.twitter.com/jiRt9a0H7A — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 18, 2022

Ook Rafael van der Vaart was in de studio bij de NOS niet te spreken over het optreden van Dembélé. "Messi zei bobo (tegen Wout Weghorst, red.), maar Dembélé is gewoon een dombo. Dit is ongelooflijk", aldus de voormalig Oranje-international. Dembélé kwam door zijn geringe speeltijd niet in aanmerking voor een rapportcijfer van L'Équipe. Antoine Griezmann en Theo Hernández kregen het laagste rapportcijfer: een 3. Kylian Mbappé, goed voor een hattrick, kreeg een 9.