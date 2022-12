Lionel Messi laat zich zien via Instagram en toont bedpartner

Maandag, 19 december 2022 om 09:20 • Laatste update: 09:21

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Lionel Messi heeft na de wereldbekerwinst met Argentinië van zich laten horen via Instagram. De Argentijnse sterspeler veroverde zondag ten koste van Frankrijk de wereldbeker en zette daarmee de ultieme kroon op zijn carrière. Messi benutte tijdens de reguliere speeltijd een strafschop, schoot in de verlenging een rebound tegen de touwen en was in de strafschoppenserie opnieuw trefzeker vanaf elf meter. Via Instagram laat hij zien met wie hij het bed heeft gedeeld: de wereldbeker.