Opmerkelijk: Corsica viert feest na WK-nederlaag Frankrijk; rellen in Parijs

Maandag, 19 december 2022 om 08:57 • Jordi Tomasowa

In grote delen van Frankrijk rouwt men om het verlies van de WK-finale. In grote steden als Parijs en Lyon braken zelfs rellen uit. Zondag bleek Argentinië na strafschoppen te sterk voor de formatie van bondscoach Didier Deschamps, dat zich nog wel zeer sterk terugvocht in de wedstrijd. Een hattrick van Kylian Mbappé bleek alleen niet voldoende. Niet iedereen treurde echter om de WK-nederlaag van les Bleus. Op het eiland Corsica werd het verlies van Frankrijk juist gevierd.

Dat de WK-nederlaag van het nationale elftal met gejuich werd ontvangen op Corsica, is niet heel vreemd. Sinds jaar en dag is er een gevoel van onafhankelijkheid op het Franse eiland. In de straten van Bastia en Ajaccio, de twee grootste steden op Corsica, gingen vele mensen de straat op, zo blijkt uit beelden van France 3.

In andere delen van Frankrijk zorgde de nederlaag in de finale juist voor grote onrust. Zo waren er meldingen van rellen in Parijs, Lyon, Nice, Bordeaux en Grenoble. “Op de Champs Elysées in Parijs werd de politie op enig moment beschoten met vuurwerk”, zo meldt De Telegraaf. “Bij het ontruimen van de straat deelde de politie klappen uit met knuppels. Ook in Lyon werd vuurwerk afgevuurd in de richting van de politie, die in de Zuid-Franse stad reageerde door waterkanonnen in te zetten en enkele aanhoudingen te verrichten.”

Riots have broken out in Paris after France’s defeat to Argentina in the World Cup final tonight. pic.twitter.com/q6Nx9IvUK5 — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) December 18, 2022