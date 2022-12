Valentijn fileert Infantino: ‘Hij stond schaapachtig te lachen bij het tafereel’

Maandag, 19 december 2022 om 08:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:20

Valentijn Driessen heeft lovende woorden over voor Lionel Messi. De 35-jarige aanvaller had met twee treffers een groot aandeel in de derde wereldtitel van Argentinië. Volgens Driessen schotelden de Argentijnen en Frankrijk de wereld een geweldige WK-finale voor. Dat de FIFA ervoor koos om het mondiale eindtoernooi in Qatar te houden, zit hem echter nog altijd dwars.

De wereldtitel is de kroon op de toch al imposante carriere van Messi. “Ook in de finale liet hij zich gelden met twee doelpunten en twee geweldige balcontacten om de treffer van zijn vriend Angel di Maria in te leiden”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “Na Saoedi-Arabië (1-2 verlies) nam Messi zijn middelmatige Argentijnse ploeggenoten nog nadrukkelijker bij de hand en liet ze in het toernooi ver boven zichzelf uitstijgen.”

Driessen zag bij de Argentijnen de echte wil om te winnen. “In tegenstelling tot bijna alle andere deelnemers aan het WK. Voor veel bondscoaches was ’niet verliezen’ een hoger doel dan winnen.” Een zorgelijke ontwikkeling, zo vindt de chef voetbal van De Telegraaf. “Vandaar was het betreurenswaardig dat de Franse ploeg zo schijterig speelde tot de penalty van Mbappé. Vanaf die aansluitingstreffer kwam al het aanwezige offensieve geweld in de selectie van Frankrijk tevoorschijn en kreeg de wereld een geweldige finale voorgeschoteld. Uiteindelijk kregen de Fransen daarvoor hun verdiende loon in de strafschoppenserie.”

Dat het het WK in Qatar werd georganiseerd kon op veel kritiek rekenen, ook van Driessen. “De megalomane Gianni Infantino is alleen maar op jacht naar euro’s en dollars en weet dat hij die het eenvoudigst kan verdienen in landen als Qatar en Saoedi-Arabië, dat weleens het WK 2030 in de wacht kan slepen”, aldus Driessen. “Als Infantino als organisator van het WK daar anders had ingestaan, dan zou hij zijn gastheer sjeik Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani er rond Kroatië-Marokko fijntjes op gewezen hebben dat het wel de bedoeling is om de vierde arbiter de hand te schudden.” Infantino besloot de uitgestoken hand van de van de Braziliaanse Neuza Back te weigeren omdat ze vrouw is. “Het minzame hoofdknikje van de Qatarees bewees hoe hij denkt over gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En Infantino, die stond met zijn modieuze witte sneakers schaapachtig te lachen bij het tafereel.”