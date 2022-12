Nederlandse kranten pakken uit: ‘Dát was het meest fascinerende van Messi’

Maandag, 19 december 2022 om 07:46 • Mart Oude Nijeweeme

Ook in de Nederlandse ochtendbladen is volop aandacht voor de wereldbekerwinst van Argentinië. De Zuid-Amerikanen waren zondag in de finale na strafschoppen te sterk voor het Frankrijk van Kylian Mbappé. Het 23-jarige toptalent maakte een hattrick en kroonde zich daarmee tot topscorer van het WK, maar kon niet voorkomen dat Lionel Messi de ultieme kroon op zijn toch al imposante loopbaan zette. De sterspeler won zijn eerste WK, Argentinië zegevierde voor de derde keer.

"Messi flikt het. GOAT (Greatest of all Time, red.)", kopt De Telegraaf. "Je hebt de Emir en je hebt Lionel Messi. De eerste is de baas van het land dat het WK naar Qatar haalde, de tweede is de échte baas van het WK geworden. Zo imponerend, zoveel macht op een paar honderd vierkante meter gras in de woestijn. Het uitzinnige geluk dat hij tientallen minuten tussen huilende ploeggenoten en mensen van de Argentijnse staf uitstraalde na het laatste fluitsignaal was misschien wel het meest fascinerende van de kleine, grote man. Als enige niet met dikke tranen, geen drama, geen theater of een ontbloot bovenlijf."

Trouw spreekt van een 'script dat alleen uit Hollywood kan komen'. "De held van dit verhaal, Lionel Messi, onbetwist de beste voetballer van zijn tijd, begon een maand geleden aan zijn laatste jacht op de allermooiste kroon", aldus het dagblad. "Op basis van zijn kwaliteiten, en omdat het Argentijnse leger om hem heen mentaal van ijzer bleek, veroverde hij de wereldtitel volgens een script dat bijna te mooi leek om waar te zijn. De gedroomde hoofdrolspeler van het romantische sprookje in Qatar was vooraf al Messi. Ook omdat het huwelijk met de nationale ploeg zo lang niet heel gelukkig was geweest."

Sjoerd Mossou heeft in het Algemeen Dagblad als vanzelfsprekend ook oog voor de prestatie van Messi. "De droom is volbracht, de beste speler aller tijden is óók de succesvolste ooit, na winst in een WK-finale uit duizenden. De onnavolgbare climax van een haast perfecte carrière", schrijft hij. "Voor je ogen voltrekt zich een WK-finale zo absurd en meeslepend, dat je stilaan van gekkigheid niet meer weet waar je kijken moet. Uiteraard is er boven alles het alomvattende sprookje van Messi, precies zoals dat vooraf was uitgetekend in een zoetsappig, haast voorspelbaar filmscenario. Een voetbalcarrière zoals die nooit is vertoond, voltooid na een WK-finale voor de eeuwigheid."