Nieuwe beelden tonen laaghartigste kant van Martínez tijdens strafschoppen

Maandag, 19 december 2022 om 07:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:48

Emiliano Martínez heeft zich tijdens en na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk meerdere keren van zijn slechte kant laten zien. Op nieuwe beelden is te zien hoe de doelman van Aston Villa tijdens de strafschoppenserie Aurélien Tchouaméni uit zijn concentratie probeert te halen door de bal weg te gooien. De middenvelder van Real Madrid bezwijkt uiteindelijk onder de druk en schiet de strafschop naast. In de kleedkamer na afloop maakte Martínez ook al een slechte sier.

De WK-finale werd voor iedereen een rollercoaster aan emoties en viel van de ene in de andere verbazing. Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen, nadat Kylian Mbappé in de reguliere speeltijd een 2-0 achterstand ongedaan had gemaakt. Toen Mbappé ook in de verlenging Frankrijk weer op gelijke hoogte bracht met de 3-3, moesten opnieuw strafschoppen het lot van Argentinië bepalen. Martínez wist de strafschop van Kingsley Coman te stoppen en zag de penalty van Tchouaméni naast gaan.

El Dibu Martínez decide tirarle la pelota a Tchouaméni al momento de tirar el penal para generarle más presión, el jugador francés termita errando el Penal. #FIFAWorldCup #SeleccionArgentina #DibuMartinez #ArgentinaFrancia pic.twitter.com/nyxVFeSQTw — Juan DM1 (@JuanPalacioM96) December 18, 2022

Laatstgenoemde werd bij zijn elfmetertrap echter behoorlijk op de proef gesteld door Martínez. Op beelden is te zien hoe de goalie zich naar de strafschopstip haast als scheidsrechter Szymon Marciniak daar de bal neerlegt. De Argentijnse sluitpost pakt de bal op, loopt ermee naar zijn doel en gooit het leer vervolgens naar de hoek van het strafschopgebied, als Marciniak hem lijkt aan te spreken op zijn gedrag. Tchouaméni bezwijkt vervolgens onder de druk en schiet zijn penalty rakelings naast. Martínez krijgt geel voor zijn actie.

Emi Martinez is the epitome of sh*thousery. He literally does anything to get in a players head lol. pic.twitter.com/AjuaQJYePt — Dapo CEO (@DapoCeo) December 18, 2022

Het is niet voor het eerst dit WK dat Martínez een dergelijke manier gebruikt om zijn tegenstanders uit hun concentratie te halen. Tegen het Nederlands elftal deed hij in de kwartfinale hetzelfde. Toen werkte hij Steven Berghuis en Wout Weghorst op de zenuwen. Ook de Ajacied bleek niet bestand tegen de druk en zag zijn strafschop gepakt worden door de Argentijnse sluitpost. Martínez werd na afloop door de FIFA verkozen tot beste doelman van het WK, maar zal de Fair Play-prijs niet snel in ontvangst nemen.

Martínez neemt Mbappé op de hak tijdens feestgedruis in kleedkamer

Emiliano Martínez vroeg na de WK-finale om een minuut stilte voor Kylian Mbappé. Lees artikel

Mbappé

Tijdens het feestgedruis in de kleedkamer liet hij zich namelijk opnieuw gaan, toen hij een minuut stilte vroeg voor Mbappé. De 23-jarige Fransman zei in aanloop naar de WK-finale dat het Zuid-Amerikaanse voetbal niet zo ver is als het Europese voetbal omdat de clubs in Europa beter zijn. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Martínez, die de dag voor de eindstrijd op een persconferentie reageerde als door een adder gebeten. "Mbappé weet niks van voetbal. Hij heeft toch nog nooit in Zuid-Amerika gespeeld? Als je er niets van weet, moet je stil blijven." In de kleedkamer na afloop vroeg hij dus om een minuut stilte voor de topscorer van het WK.