Willem van Hanegem noemt vijf (!) Argentijnen: ‘Twijfel of ze wel in orde zijn’

Maandag, 19 december 2022 om 06:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 06:54

Willem van Hanegem heeft een groot deel van zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad gewijd aan de door Argentinië gewonnen WK-finale. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni was zondag na strafschoppen te sterk voor Frankrijk en ging er voor de derde keer in de geschiedenis met de wereldtitel vandoor. Van Hanegem zag echter ook een paar spelers structureel over de schreef gaan en vraagt bij vijf van hen hardop af 'of ze wel in orde zijn'.

De finale kwam, mede door een spetterend slotoffensief van Kylian Mbappé, pas laat op gang. Argentinië had driekwart van de wedstrijd weinig te duchten van de ploeg van Didier Deschamps en leek soeverein op weg naar de wereldtitel. Mbappé sleepte in de slotfase echter een verlenging uit het vuur met een dubbelslag. "Tot dat moment dacht ik bij hem: Kom op man, doe wat meer", aldus Van Hanegem. "Want je ziet wat hij kan als hij echt gas geeft. De Argentijnen hadden vervolgens hetzelfde tegen Frankrijk als tegen Oranje en Australië. Bij een tegentreffer was er meteen paniek. Wat Frankrijk net als Nederland naliet, was meteen doordrukken."

Lionel Messi scoorde in de verlenging, mag zag Mbappé opnieuw gelijk maken. In de strafschoppenserie bleek Argentinië te sterk door missers van Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni. "Dat Argentinië uiteindelijk de strafschoppen ging winnen, kon je verwachten met die keeper van Aston Villa", gaat Van Hanegem verder. "Die Emiliano Martínez is wel een beetje opgefokt, maar bij Rodrigo de Paul, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico en later die Leandro Paredes vraag je jezelf ook af of ze wel helemaal in orde zijn. Bijna al hun duels zijn overtredingen. En dat bewust vol op de wreef van de tegenstander uitkomen."

Al met al denkt Van Hanegem dat het zo heeft moeten zijn. Zowel in Qatar als bij de FIFA vonden ze het belangrijk dat Messi wereldkampioen zou worden, stelt hij. "Je zag het gewoon. Ik had heel het WK het idee dat dat heel belangrijk voor ze was. Zeker toen de Brazilianen eruit vlogen, móest Argentinië de titel pakken", aldus de Kromme. "Dat gevoel kreeg ik nog meer toen Marciniak al snel die eerste strafschop gaf in de finale, want je kunt bij die actie van Ángel di María ook zeggen dat hij het helemaal zelf opzoekt. Uiteindelijk gaf hij de Fransen ook twee strafschoppen, dus zal het wel alleen mijn gevoel zijn geweest dat de Argentijnen moesten winnen."