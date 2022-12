Sergio Agüero laat zich van zijn slechte kant zien tijdens kleedkamerfeest

Na afloop van de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk heeft Sergio Agüero zich in een livestream op Instagram op een negatieve manier laten gelden. Tijdens het feestgedruis in de kleedkamer van la Albiceleste noemde de oud-topspits de naam van Eduardo Camavinga, waar hij een woordgrap over maakte door de middenvelder cara de pinga te noemen. Dat vertaalt zich letterlijk naar 'penishoofd', of in het Engels naar het meer gangbare dickhead.

Op beelden is te zien hoe Agüero na een slok uit een fles de naam van Camavinga noemt, waarna hij zich omdraait en aan iemand 'waarom?' vraagt. Het is niet duidelijk waar Agüero op doelt, maar daarna draait hij zich om en zegt hij: "Voor Camavinga, cara de pinga." Op Twitter wordt de actie van Agüero sterk veroordeeld. "Cara de pinga zegt Kun Aguero rechtstreeks tegen Camavinga", stelt een gebruiker. "Die cara de pinga heeft een verdomde Champions League op negentienjarige leeftijd, iets wat jij in je hele carrière niet hebt kunnen bereiken, Kun, hou je mond." Een andere reactie luidt: "Stel je voor dat je land net het WK heeft gewonnen en dat je dan aan een negentienjarige jongen denkt die net een finale heeft verloren."

El Kun Agüero se acaba de reír de Camavinga en un directo delante de medio millón de personas... pic.twitter.com/Tka2FAddDy — Danik (@DanikRM_) December 18, 2022

Het is niet de eerste keer dat Agüero betrokken is bij een spraakmakend moment dit WK. Tijdens en na afloop van het na strafschoppen gewonnen duel met Nederland in de kwartfinale liepen de gemoederen hoog op tussen de ploegen. Zo sneerde Messi tijdens een interview na afloop naar Wout Weghorst, door hem 'dommerik' te noemen. De spits van Oranje, die tweemaal trefzeker was tegen de Argentijnen, wilde na afloop in de spelerstunnel de hand schudden van Messi, waarna op beelden te zien was dat onder meer Agüero dat geen goed idee vond.

De Argentijnse bond AFA greep in aanloop naar de uiteindelijk na strafschoppen gewonnen finale alles aan om het groepsgevoel binnen de selectie te versterken. Om die reden besloot het om Agüero, evenals de geblesseerden Nicolás González, Joaquín Correa en Giovani Lo Celso, een actieve rol te geven in aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk. Net als de AFA sprak ook de selectie van bondscoach Lionel Scaloni de wens uit om Agüero bij de ploeg te houden. De door hartproblemen gestopte legende van Manchester City deelde jarenlang een kamer met boezemvriend Messi.