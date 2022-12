Martínez neemt Mbappé op de hak tijdens feestgedruis in kleedkamer

Zondag, 18 december 2022 om 23:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:43

Emiliano Martínez heeft opnieuw van zich doen spreken na de WK-zege van Argentinië. Terwijl de selectie van la Albiceleste flink feest vierde in de kleedkamer, riep hij de spelers op tot een moment stilte voor Kylian Mbappé. Voorafgaand aan de WK-finale deelde Martínez ook al een sneer uit richting de sterspeler van Frankrijk.

Martínez bewees dit WK meerdere malen niet de meest sportieve speler te zijn. Argentinië was in de finale van het WK na strafschoppen te sterk voor Frankrijk. Dankzij een hattrick van Mbappé sleepten de Fransen er nog een penaltyserie uit, al bleek het uiteindelijk niet voldoende om de wereldtitel te grijpen. De WK-winst werd groot gevierd in de Argentijnse kleedkamer, waar Martínez ook een moment stilte uitriep voor Mbappé.

Emiliano Martinez asking for a minute of silence for Kylian Mbappé in the middle of Argentina's dressing room celebrations.. ??#FIFAWorldCup pic.twitter.com/k2phupBsT6 — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) December 18, 2022

De 23-jarige Fransman zei in aanloop naar de WK-finale dat het Zuid-Amerikaanse voetbal niet zo ver is als het Europese voetbal omdat de clubs in Europa beter zijn. Dit schoot al in het verkeerde keelgat bij Martínez, die de dag voor de eindstrijd op een persconferentie reageerde als door een adder gebeten. "Mbappé weet niks van voetbal. Hij heeft toch nog nooit in Zuid-Amerika gespeeld? Als je er niets van weet, moet je stil blijven. Maar goed, het doet me verder niets. Ik weet dat wij een geweldige ploeg hebben en zo ziet iedereen ons ook.”

Martínez werd na de gewonnen finale uitgeroepen tot Beste Doelman van het WK. Tijdens de ceremonie baarde Martínez opzien door de uitreiking op vreemde wijze te vieren. De doelman nam de prijs, een gouden handschoen, in ontvangst en besloot deze vervolgens voor zijn geslachtsdeel te houden. Martínez groeide tijdens de WK-finale uit tot een van de hoofdrolspelers. Hij hield Randal Kolo Muani in de blessuretijd van de verlenging met een knappe redding van scoren af, waardoor een strafschoppenserie beslissing moest brengen. Mede dankzij een gestopte strafschop van Coman kroonden Martínez en Argentinië zich tot wereldkampioen.

Martínez zet zichzelf compleet voor schut na uitreiking individuele prijs

Emiliano Martínez werd door de FIFA verkozen tot Beste Keeper van het WK en vierde dat op wel heel opmerkelijke wijze. Lees artikel

Eerder dit WK zorgde Martínez al voor ophef door na afloop van de kwartfinalewedstrijd tegen Nederland de confrontatie te zoeken met de bank van Oranje. Vooraf had bondscoach Louis van Gaal namelijk gezegd dat Nederland 'een plusje' zou hebben bij het eventueel nemen van strafschoppen. Nadat Martínez er twee had gepakt en de serie won, haalde hij zijn gram door meermaals te schreeuwen richting de technische staf van Nederland en in interviews aan te geven dat Van Gaal beter zijn mond had kunnen houden.