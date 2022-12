Prachtige beelden: euforische Messi danst met beker in Argentijnse kleedkamer

Zondag, 18 december 2022 om 22:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:05

Lionel Messi heeft zondag zijn WK-sprookje voltooid. De sterspeler was in de finale van het WK na strafschoppen te sterk voor Frankrijk en bezorgde zijn land de derde wereldbeker in de geschiedenis. De eerste wereldtitel sinds 1986 betekende logischerwijs veel voor de ploeg van Lionel Scaloni. In de Argentijnse kleedkamer werd flink gefeest. Op beelden is een uitzinnige Messi te zien.

Messi was met een treffer in de reguliere speeltijd, de verlenging en in de beslissende strafschoppenserie, een van de grote uitblinkers aan de zijde van la Albiceleste. Hij was het middelpunt van de Argentijnse feestvreugde, zo blijkt uit beelden uit de kleedkamer. Messi was op het mondiale eindtoernooi in Qatar goed voor zeven goals en drie assists en werd door de FIFA verkozen tot Beste Speler van het WK.

?? Lionel Messi in the locker room pic.twitter.com/Zw5s1N1FCu — Barça Spaces (@BarcaSpaces) December 18, 2022