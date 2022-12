Deschamps heeft verklaring voor verlies: ‘Dat kan van invloed zijn geweest'

Zondag, 18 december 2022 om 22:21 • Jordi Tomasowa

Didier Deschamps weet nog niet of hij doorgaat als bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige keuzeheer zag zijn land in een geweldige WK-finale na strafschoppen verliezen van Argentinië. De Fransen beleefden een belabberde eerste helft en keken tien minuten voor rust al tegen een 2-0 achterstand aan door treffers van Lionel Messi (strafschop) en Ángel Di María. Voor Deschamps was het reden genoeg om keihard in te grijpen met een dubbele wissel.

Olivier Giroud en Ousmane Dembélé werden in de 40ste minuut naar de kant gehaald voor Marcus Thuram en Randal Kolo Muani door Deschamps. “Ik was ervan overtuigd dat we het beter zouden doen als we andere spelers zouden inbrengen”, zegt Deschamps tegenover TF1. “Dat hebben ze laten zien. Het is niet zo dat de spelers die ik wisselde schuldiger waren dan de anderen.”

Frankrijk kampte in aanloop naar de WK-finale met een griepuitbraak en het was afwachten wie in het centrum van de verdediging konden starten. Volgens Deschamps heeft het virus de prestatie prestatie van zijn elftal beïnvloed. “Het team heeft al een tijdje een lastige situatie moeten doorstaan en dat zou van invloed kunnen zijn geweest. We hadden een uur lang gewoon niet dezelfde energie. Het was niet onze beste wedstrijd, maar er zijn geen excuses.”

Deschamps is sinds 2012 bondscoach van Frankrijk en won in 2018 de wereldtitel met les Blues. Hij weigert echter uitsluitsel te geven of hij door zal gaan als bondscoach van Frankrijk. “Ik heb begin volgend jaar een vergadering met de voorzitter van de Franse voetbalbond en zal dit dan met hem bespreken. Als we hadden gewonnen, had ik hetzelfde gezegd.”