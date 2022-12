Dolblije Messi gaat vraag over stoppen als international niet uit de weg

Zondag, 18 december 2022 om 21:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:55

Lionel Messi stopt nog niet als international van Argentinië, zo liet de 35-jarige aanvaller na de gewonnen WK-finale weten. La Albiceleste was in een zinderende eindstrijd na strafschoppen te sterk voor Frankrijk. Met winst van de wereldtitel zette Messi zondag de kroon op zijn loopbaan.

“Ik kan het nog niet geloven”, zei Messi trots voor de camera van TyC Sports. “Ik wist dat God me aan de beker ging helpen, daar was ik zeker van. "Ik had deze grote droom al heel lang. Ik wilde mijn carrière afsluiten met een wereldtitel, ik kan niet meer vragen dan dit.” Messi was op het mondiale eindtoernooi in Qatar goed voor zeven goals en drie assists en werd door de FIFA ook gekozen als Beste Speler van het WK.

“Dit is het mooiste wat er is”, vervolgde Messi. “Dit wilde ik zo graag. Het is prachtig. Ik had een gevoel dat het zo zou eindigen. We hebben moeten lijden, maar het is ons gelukt. Ik ben benieuwd hoe het in Argentinië is en kan me eigenlijk nog niet voorstellen wat voor een gekkenhuis het daar is”, aldus een dolenthousiaste Messi.

Er werd gesuggereerd dat winst van het WK het moment voor Messi zou zijn om te stoppen als international van Argentinië. Hier wil de aanvaller echter niets van weten. “Ik wil als wereldkampioen blijven spelen met Argentinië. “Nee, ik denk niet aan stoppen bij de nationale ploeg. Ik wil het shirt van Argentinië blijven dragen en blijven spelen als wereldkampioen.”