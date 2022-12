Argentijnen emotioneel: ‘Geboren om te lijden, maar dit vergeet ik nooit’

Zondag, 18 december 2022 om 21:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:34

Na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk kon Lionel Scaloni zijn geluk niet op. De bondscoach van Argentinië zag zijn ploeg een zeker lijkende overwinning in reguliere speeltijd weggeven, door twee treffers in korte tijd van Kylian Mbappé. In de verlenging wisten Lionel Messi en Mbappé eenmaal te scoren, waardoor de wedstrijd in 3-3 eindigde. De strafschoppen werden vervolgens beter genomen door la Albiceleste, waardoor de derde Argentijnse wereldtitel een feit is.

Scaloni kon na afloop zijn emoties maar moeilijk bedwingen. "Ik ben zó trots. Ik ben vandaag bevrijd. Dit team maakt me trots. Deze titel is van hen. Dit is een historisch moment. Ik wil tegen alle Argentijnen zeggen dat ze hiervan moeten genieten." In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires barstte het feest los na de winnende strafschop van Gonzalo Montiel. Scaloni gaf aan dat hij hoopt dat zijn ouders, die niet in Qatar aanwezig waren, hebben meegekregen wat hij met zijn ploeg gepresteerd heeft. "Ik denk dat mijn vader en moeder dit hebben gezien en dat ze weten hoeveel impact ze op me hebben gehad. Ze hebben me altijd vooruit geduwd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Doelman Emiliano Martínez groeide uit tot strafschoppenheld, nadat hij die rol ook al vertolkte in de kwartfinale tegen Nederland. Alle Argentijnse strafschoppen tegen Frankrijk waren raak, terwijl Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni misten. "Ik kom uit een klein en bescheiden dorp" vertelde de emotionele Martínez. "Op jonge leeftijd ging ik al naar Engeland. Ik draag dit op aan mijn familie." De dertigjarige doelman, die in de laatste minuut van de verlenging tevens een cruciale redding in huis had op een schot van Randal Kolo Muani, werd door zijn heldenrollen dit toernooi verkozen tot Beste Keeper van het WK.

Ook Rodrigo De Paul, die in de verlenging werd afgelost door Leandro Paredes, kon zijn geluk niet op. "We zijn geboren om te lijden en dat zullen we ons hele leven doen. Maar dit ga ik nooit meer vergeten. We zijn de terechte winnaar van het WK. We moesten de regerend wereldkampioen verslaan en dat hebben we gedaan." Voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico, die bijna de gehele wedstrijd vol maakte, stelt dat Argentinië wist hoe het om moest gaan met de tegenslagen gedurende de wedstrijd. "Ik draag deze prijs op aan alle Argentijnen en iedereen die ons steunde."