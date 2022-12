Argentijnse media knielen voor Messi: ‘Van welke planeet kom je vandaan?’

Zondag, 18 december 2022 om 20:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:44

Na het winnen van de wereldtitel is het feest in Argentinië losgebarsten en ook de nationale media kunnen hun geluk niet op. In een zinderende WK-finale kwam Argentinië op een comfortabel ogende 2-0 voorsprong via treffers van Lionel Messi en Ángel Di María, maar een dubbeslag van Kylian Mbappé leidde tot een verlenging. Daarin wist zowel Messi als Mbappé te scoren, waarna strafschoppen uitsluitsel moesten brengen. Argentinië nam die beter, waardoor de derde wereldtitel in de historie een feit is.

La Nación schrijft dat Argentinië eindelijk heeft gekregen waar het zo op hoopte: Messi die de wereldbeker omhoog tilt. "Gianni Infantino gaf de beker aan aanvoerder Messi, die het feest met zijn teamgenoten vierde." De nationale krant spreekt van een 'achtbaan van een wedstrijd', waar de Argentijnen dus als winnaar uit de bus kwamen. "Argentinië wereldkampioen. Argentinië wereldkampioen. Je moet het herhalen om het te beseffen. Argentinië wereldkampioen. Argentinië wereldkampioen. Zij deden het. Zij deden het. 36 jaar wachtten we. Drie generaties. Het doel is bereikt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Diario Olé kan zijn geluk eveneens niet op. Zo schrijft de sportkrant: "Allemaal helden: een voor een maken zij deel uit van een ploeg die wij nooit zullen vergeten." De krant beoordeelt iedere speler vervolgens met een 10. Bij de beschrijving van Messi wordt slechts één zin gebruikt: "Van welke planeet kom je vandaan?" Ook strafschoppenheld Emiliano Martínez wordt bejubeld. "Held. Enorm. Geweldig. Hij redde het team uiteindelijk met die onvergetelijke redding op Randal Kolo Muani. Een vechter die in anderhalf jaar een imperium opbouwde in het Argentijnse doel. Nooit zal iemand Emiliano Martínez vergeten."