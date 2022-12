Martínez zet zichzelf compleet voor schut na uitreiking individuele prijs

Zondag, 18 december 2022 om 20:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:35

Emiliano Martínez is door de FIFA verkozen tot Beste Keeper van het WK. De dertigjarige sluitpost vervulde op het mondiale eindtoernooi tijdens meerdere duels een heldenrol. Zo wist hij in de kwartfinale tegen Nederland twee strafschoppen te stoppen in de penaltyserie. Tijdens de zinderende WK-finale tegen Frankrijk stopte hij in de strafschoppenreeks een penalty van Kingsley Coman. Martínez vierde de uitreiking van zijn individuele prijs op uiterst opmerkelijke wijze.

Tijdens de ceremonie baarde Martínez niet voor het eerst dit WK opzien door de uitreiking op vreemde wijze te vieren. De doelman nam de prijs, een gouden handschoen, in ontvangst en besloot deze vervolgens voor zijn geslachtsdeel te houden.