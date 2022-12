Pierre van Hooijdonk ziet ‘afschuwelijk’ moment tijdens huldiging Argentinië

Zondag, 18 december 2022 om 20:14 • Laatste update: 20:28

Lionel Messi heeft de wereldbeker in ontvangst genomen. De Argentijnse sterspeler zette zondagmiddag de kroon op zijn loopbaan door zijn land bij de hand te nemen in de WK-finale tegen Frankrijk. Argentinië bleek na strafschoppen te sterk. Opvallend genoeg kreeg Messi vlak voor het overhandigen van de wereldbeker een zogeheten bisht, een traditioneel gewaad, omgehangen. Pierre van Hooijdonk noemt het 'afschuwelijk'.

Het moment moet bij velen tot gefronste wenkbrauwen hebben geleid. Kort voor het overhandigen van de felbegeerde wereldbeker kreeg Messi van FIFA-baas Infantino en de Qatarese emir Tamim bin Hamad Al Thani een bisht omgehangen, een zwart met gouden mantel. "Het is afschuwelijk, maar het heeft ook wel iets weg van een tovenaar. Dat past dan weer wel", aldus Pierre van Hooidonk in de studio van de NOS na het zien van de beelden.

Het gewaad wordt in sommige landen in het Midden-Oosten gedragen bij speciale (feest)gelegenheden. Dat Messi de bisht omgehangen kreeg is niet geheel toevallig. In Qatar zal het behalen van Messi's WK-sprookje tot in de eeuwigheid nadreunen. Op deze manier is het Midden-Oosten en specifiek Qatar nog nadrukkelijker verbonden aan de grootste prestatie van de sterspeler aller tijden. Beelden van de huldiging en het tonen van de wereldbeker door Messi gaan als vanzelfsprekend de hele wereld over momenteel.

Argentinië leek na goals van Messi en Ángel Di María in de reguliere speeltijd al op weg naar de wereldtitel, maar een krankzinnige wederopstanding van Kylian Mbappé gooide roet in het eten. Hij scoorde twee keer in twee minuten en mede daardoor ging de wedstrijd met een 2-2 stand de verlenging in. In die verlenging schoot Messi raak uit een rebound en completeerde Mbappé zijn hattrick vanaf de stip. In de strafschoppenserie bleek Argentinië de sterkste, waardoor het WK-sprookje van Messi is voltooid.